Apple Watch 9 nebudou stát za nic, jedinou novinkou bude rychlejší čip

Přišlo vám, že Apple v posledních letech vylepšuje své Apple Watch jen naprosto minimálně. Po letošním představení Series 9 budete zřejmě na dřívější modely ještě vzpomínat s láskou. Nové Apple Watch Series 9 se totiž alespoň podle velmi dobře informovaného leakera ShrimpApplePro dočkají jen jedné větší novinky, kterou bude nasazení výkonnějšího čipsetu S9.

Nový čip již potřebují Apple Watch jako sůl. To proto, že poslední tři generace využívají de facto tentýž čip založený na 7nm mobilním A13 Bionic z iPhonů 11. Jeho výkon je sice dobrý a energetická náročnost taktéž, nicméně s pokročilejším 5nm výrobním procesem, který Apple využije u nové generace čipu pro Apple Watch, se dočkáme citelně lepšího výkonu (a tedy i celkové rychlosti hodinek) v kombinaci s delší výdrží díky nižší energetické náročnosti. O jak velký skok se bude jednat nicméně můžeme v tuto chvíli samozřejmě jen hádat.

Bohužel, pokud jste s nynější rychlosti Apple Watch – ať už Serie 6, 7, 8, Ultra či SE 2 – spokojeni, zřejmě budete jen stěží hledat důvod, proč na Series 9 přejít. Leaker totiž tvrdí, že čip bude de facto jedinou velkou novinkou a pokud si odmyslíme chystanou růžovou barevnou variantu, je možné, že toho víc nové Apple Watch nepředvedou – tedy minimálně ne takového, co by skutečně stálo za to. Bude proto extrémně zajímavé sledovat, jakým způsobem se Applu podaří vyšperkovat alespoň Apple Watch Ultra 2, které mají dorazit po boku Series 9. Pokud by totiž ani ony nestály za moc, hypoteticky by s v dohledné době nemusel Apple potýkat jen se stagnací prodejů iPhonů, ale taktéž Apple Watch.