Nová barevná varianta Apple Watch Ultra 2 potvrzena dalším zdrojem

Pokud vás v loňském roce Apple zklamal tím, že Apple Watch Ultra představil jen v jedné barevné variantě, letošek pro vás bude v tomto směru podstatně lepší. Čím dál tím víc zdrojů se totiž shoduje na tom, že letošní generace tohoto modelu nabídne kromě rychlejšího procesoru i nový barevný kabátek ve formě Space Black či jiného tmavého odstínu. Po Ming-Chi Kuovi či Marku Gurmanovi nyní tyto informace potvrdil i leaker ShrimpApplePro, který se v minulosti nesčetněkrát ukázal jako velmi přesný.

Výše zmíněný leaker hovoří konkrétně přímo o černém titanovém pouzdru, které doplní nynější „natural“ verzi. Je nicméně otázkou, o jak tmavou černou se ve výsledku bude jednat. Apple totiž v minulosti využíval jak prakticky dokonale černou u iPhonů 5 či 7, tak trochu světlejší černou u iPhonů 14 Pro. Trendem posledních let je nicméně spíše druhá varianta a tudíž bychom měli počítat spíš s tím, že nové Apple Watch Ultra 2 budou spíš velmi tmavě šedé, nežli zcela černé. Obecně se ale dá říci, že ať už budou jakkoliv tmavé, uživatele upřednostňující tmavé hodinky jejich příchod zaručeně potěší. Právě nemožnost výběru tmavé varianty totiž alespoň podle nejrůznějších diskuzních fór mnohé odradila od nákupu první generace, z čehož by mohl Apple nyní velmi těžit – tím spíš, když už svět ví, co od Apple Watch Ultra jako takových vlastně očekávat. Doufejme tedy, že v září nakonec nebudeme zklamaní.