5 užitečných vychytávek v iOS, které přes léto určitě využijete

Jednou z funkcí, které při letních dovolených určitě uvítáte, je možnost sledování letu přes Spotlight. Stačí potažením prstem směrem dolů po displeji aktivovat Spotlight a poté do vyhledávacího pole zadat číslo letu. Následně stačí jen vybrat odkaz, přes který chcete váš let sledovat

Počasí na maximum

Společnost Apple se po opakované kritice snaží co nejvíce vylepšovat svou nativní aplikaci Počasí. Ta nabízí spoustu možností, co se týče zobrazení potřebných informací. Spusťte Počasí a přejděte na lokalitu, o které se potřebujete informovat. Zamiřte do sekce s mapou a klepněte na ni. Nyní na pravé straně displeje klepněte na ikonku vrstev a poté jednoduše zvolte, jaký druh informací chcete na interaktivní mapě zobrazit.