Recenze magnetické powerbanky FIXED MagZen: Tohle prostě chcete mít na výletě v batohu

Časy, kdy jste svůj mobil nabili v pondělí a on si o další nabití řekl v pátek za dva měsíce jsou bohužel už dávno pryč. V posledních letech se sice výdrž smartphonů poměrně citelně zlepšila, stále se však bavíme maximálně o nižších jednotkách dnů a to ještě v případě střídmého používání. Pokud pak dáte telefonu pořádně „zahulit“ náročnými úkony či aplikacemi, dostanete se maximálně na jednodenní výdrž, což se však ne vždy hodí. Zejména při výletech či obecně činnostech, kdy nemáte přístup k elektrické síti, proto oceníte služby powerbank, které dokáží nějakou tu energii smartphonům dodat a tím tak prodloužit jejich výdrž. Jak ale vybrat vhodnou powerbanku na výlety k iPhonu? Přesně na tuto otázku se nyní pokouší odpovědět česká firma FIXED skrze své magnetické powerbanky MagZen. A jelikož nám dorazily nedávno do redakce testovací kousky a já si je jako správný fanda MagSafe příslušenství okamžitě přivlastnil, nyní nastává chvíle na jejich zhodnocení.

Technické specifikace, zpracování a design

Powerbanky MagZen jsou k dispozici celkem ve dvou verzích, které se však od sebe liší ve výsledku jen kapacitami – tedy alespoň soudě dle mého testování. Na výběr tedy máte konkrétně mezi modelem se 6000 mAh a mezi modelem s 10 000 mAh, přičemž powerbanka s menší kapacitou je k dispozici v černé a bílé, s větší pak jen v černé. V obou případech se ale dočkáte produktu designově blízkému Apple MagSafe Battery Packu, soft-touch povrchu z jemného silikonu na spodní magnetické straně powerbanky, USB-C portu fungujícího jak pro nabíjení powerbanky, tak i pro nabíjení příslušenství skrze USB-C kabel zapojený do portu a to až výkonem 20W (takže třeba iPady či rychlejší nabíjení iPhonů powerbance nedělají problém). Co se týče bezpečnostních prvků, ty jsou tu celkem tři – konkrétně přepěťová ochrana, podpěťová ochrana a regulace teploty.

Jak asi tušíte, s ohledem na rozdílné kapacity se od sebe powerbanky zákonitě liší i svými rozměry. U menší powerbanky se tak můžete těšit na rozměry 99,9 x 63,4 x 15,5 mm při hmotnosti 148 gramů. U větší pak počítejte s rozměry 106 x 68 x 18,6 mm při 219 gramech. Zejména u druhé powerbanky je tedy dobré myslet na to, že kvůli ní telefon jednak přibere a v případě modelů mini z něj bude přečuhovat. O tom všem ale až později.

Jak jsem nakousl výše, powerbanky lze využít jak ke kabelovému, tak i bezdrátovému nabíjení a co víc, zvládnou nabíjet i oběma způsoby současně. V případě bezdrátu se můžete těšit na 7,5W, 10W a 15W, u kabelu pak na výše zmíněných až 20W. Bohužel, zatímco s 20W při kabelovém nabíjení si iPhone poradí bez problému, jelikož se jedná o naprosto optimální hodnotu (a Applem oficiálně udávaný maximální příkon pro kabelové rychlonabíjení), v případě bezdrátu je třeba počítat s nižším příkonem a tedy i pomalejším nabíjením. FIXED totiž nemá MagZeny certifikované programem MFM, tudíž u nich u iPhonů neběží MagSafe nabíjení 15W, ale „jen“ pomalá 7,5W klasika, byť magnetická. Vadit to ale ve výsledku tak úplně nemusí, o čemž se rozepíšu také až později. A jen tak pro zajímavost, v současnosti nenaleznete na trhu žádnou MagSafe powerbanku, která by 15W nabíjení iPhonů nabízela, jelikož žádná nedisponuje MFM certifikací. Dokonce ani Apple MagSafe Battery Pack nenabíjí 15W bez připojení kabelem, ale pouhými 5W! FIXED je tedy v tomto směru dál než Apple.

Co se týče designu, ten je samozřejmě ryze subjektivní záležitostí a tudíž si musí každý sám odpovědět na otázku, zda se mu FIXED MagZen powerbanky líbí či nikoliv. Já jsem s jejich designem každopádně spokojen, protože v obou verzích působí minimalisticky a díky tomu s minimalistickými iPhony hezky ladí. Jediný drobný háček shledávám u černých variant, které se rády trochu „patlou“ a poté na nich tyto šmouhy celkem drží. Nejedná se sice o nic hrozného, ale pokud jste na šmouhy alergičtí, raději sáhněte po bílé variantě. Vytknout nelze produktu absolutně nic ani z hlediska zpracování, jelikož to je přesně takové, jaké by zkrátka mělo u podobného produktu být.

Testování

Protože jsou dle mého powerbanky jako stvořené pro nabíjení elektroniky na výletech, rozhodl jsem se MagZeny přesně tímto stylem otestoval. S přítelkyní jsme totiž o posledním červnovém víkendu vyrazili objevovat krásy Dolní Moravy v čele se Stezkou v oblacích či Sky Bridge, takže by byl hřích s sebou obě powerbanky nevzít. Ostatně, právě díky jejich vyzkoušení v běžné životní situaci jsem si na ně mohl okamžitě udělat dle mého velmi dobrý názor. Pojďme tedy na hodnocení.

Powerbanky jsem testoval konkrétně s mým iPhonem 14 Pro, avšak uchycení jsem vyzkoušel i na iPhonech 13 a 13 mini, přičemž u posledního jmenovaného se dostavilo výše zmíněné přesahování těla. Pokud ale máte 6,1“ iPhone či větší, u MagZen se 6000 mAh se přesahu bát nemusíte a 10 000 mAh model pak přesahuje na spodní straně skutečně jen nepatrně, takže ani zde nevidím vyloženě důvod k negativnímu hodnocení. Oba modely navíc disponují dostatečně silnými magnety, kterými se přichytí k MagSafe konektoru iPhonů a drží na něm jako přibité, takže telefony není problém držet klidně jen za MagZen, jelikož se od ní rozhodně neodpojí. Respektive, aby magnety povolily a powerbanky se od telefonů odpojily, museli byste s nimi citelně cukat a třást, což hádám dělat nebudete.

Proč na dostatečnou sílu magnetu tak vehementně upozorňuji? To proto, že věřím, že na výletě (či vlastně i jindy) nepotřebujete mít telefon neustále u sebe a budete jej tedy v mezičasech, když zrovna nefotíte či neděláte cokoliv jiného, schovávat do kapsy, batohu či kabelky. A právě díky pevnému magnetu se při schování iPhonu s připnutou MagZen nemusíte bát toho, že se od sebe tyto věci například vinou otřesů odpojí a proces nabíjení bude přerušen, protože to se opravdu nestane.

A jak padnou powerbanky připnuté na zádech iPhonů do ruky? Nebudu vám lhát, 10 000 mAh model je už skutečně solidní cihlička a ovládání telefonu s ní na zádech vyloženě komfortní není. Spíš než rozměry mi však paradoxně vadila hmotnost, jelikož iPhone v kombinaci s ní rázem váží více než dvakrát víc než bez ní. Hmotnost totiž poposkočí z 206 na 425 gramů, což už je fakt dost. Menší 6000 mAh powerbanku sice na iPhonu také cítíte, avšak hmotnostní rozdíl 71 gramů ve prospěch menší powerbanky je zkrátka znát a ovládání telefonu je tak rázem podstatně příjemnější. A právě zde tkví dle mého hlavní rozdíl mezi powerbankami – od hmotnosti a rozměrů se totiž odvíjí i styl jejich používání. Zatímco menší jsem totiž neustále používal v kombinaci s iPhonem v ruce, protože ji člověk hmotnostní nárůst dokáže odpustit, větší powerbanku jsem využíval primárně při nabíjení telefonu ve chvíli, kdy jsem jej nechtěl aktivně používat třeba pro focení a chtěl jsem jej co nejrychleji „nakrmit“ energií. Když nad tím tak přemýšlím, skoro by se až chtělo říci, že menší powerbanka je skvělá pro udržování konstantní úrovně nabití telefonu, zatímco větší pro klasické nabíjení. Před výběrem byste si tedy možná měli položit otázku, co přesně vlastně od powerbanky očekáváte, respektive jak ji chcete používat.

Nejdůležitější na powerbance je samozřejmě nabíjení a to zde probíhá naprosto bez sebemenšího problému. Po připnutí MagZen na záda iPhonu odstartuje nabíjení naprosto bezprostředně s tím, že start vám potvrdí mimo jiné i klasická animace připojení magnetického příslušenství. Kdyby se však nabíjení nenastartovalo, k dispozici je na powerbankách tlačítko, které slouží k jejich ručnímu zapnutí a tedy de facto vynucení startu nabíjení v případě problémů. O stavu nabití powerbanky se dozvíte skrze diody na její přední straně. Ty jsou tu celkem čtyři pro signalizaci úrovně nabití (jedna dioda vydá za 25 % kapacity powerbanky) a jedna pak pro signalizaci nabíjení jako takového. Bohužel, diody jsou zároveň tím jediným, co vás o stavu nabití powerbanky informuje, jelikož chybí jakékoliv softwarové řešení typu integrace do widgetu baterie a tak podobně.

Vzhledem k tomu, že MagZen powerbanky nabíjí iPhony 7,5W, tedy standardní rychlostí pro non-MFM powerbanky (tedy jinými slovy všech na trhu, jak jsem již rozebíral výše), rychlost nabíjení zde nemá zřejmě příliš smysl rozebírat. Ve zkratce tedy řeknu alespoň to, že se nejedná o žádný zázrak, ale ani průšvih – na 10 % stačí powerbance zhruba 10 minut, nebavíme-li se tedy o posledních procentech před plným nabitím. A kolikrát že jste schopni iPhone powerbankami nabít? iPhone 14 Pro s kapacitou 3200 mAh jsem zvládl menší 6000 mAh powerbankou nabít zhruba 1,5x. Co se týče větší 10 000 mAh powerbanky, tam jsem se dostal na zhruba 2,5násobné nabití. Zcela narovinu ale musím říci, že jsem powerbanky testoval po dobu několika dní tak, že jsem jimi telefon vždy „dokrmoval“, než abych jimi chtěl nabíjet z 0 na 100 %. Nechci tu proto vyloženě uvádět nabití na jednotky procent. Upřímně si ale myslím, že zrovna magnetické powerbanky se ani jiným stylem než mým občasným „dokrmováním“ zpravidla nepoužívají, takže jsem zvolil asi ten nejlepší způsob testování.

Resumé

Jak tedy FIXED MagZen powerbanky závěrem po testování zhodnotit? Upřímně řečeno, fanouškem powerbank jsem nikdy příliš nebyl, protože mě štvala nutnost jejich propojení kabelem s telefonem. To sice částečně vyřešil MagSafe, avšak mnozí výrobci bohužel své magnetické powerbanky vytvořily buď jednoduše ošklivé, nebo prazvláštně funkční ať už kvůli rychlosti nabíjení, použitým materiálům či jiným nelogičnostem. To však u FIXED MagZen neplatí. Tento produkt je totiž kombinací parádního designu a naprosto skvělé funkčnosti, díky čemuž mi dává konečně 100% smysl.

Kdybych si měl osobně vybrat mezi 6000 mAh a 10 000 mAh, volil bych kvůli možnosti téměř standardního používání telefonu menší model, ale vzhledem k tomu, že jsem si mohl osahat obě verze, skoro se mi až chce říci, že je super si pořídit rovnou obě, mít je v batohu a prostě je střídat podle toho, co zrovna potřebujete – tedy velkou powerbanku pro klasické nabíjení, tu malou pak – jak jsem psal výše – pro udržování stavu baterky při aktivním používání telefonu (tedy jí budete kompenzovat spotřebu). Pokud tedy hledáte magnetickou powerbanku, která stojí skutečně za to a která dává cenově smysl (menší stojí 799 Kč, větší 999 Kč) narozdíl od řešení Applu, právě jste ji našli. FIXED MagZen jsou mistrovským dílem a zároveň doplňkem, který se nově stává nedílnou součástí mé tech výbavy na cesty, ale i na doma. Snad mi to tedy pánové a dámy z FIXED prominou, ale tyto testovací kousky už jim zpět po vydání recenze nedorazí.

