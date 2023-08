Vývojářům se otestovat nový Vision Pro v laboratořích Applů zatím příliš nechce

Společnost Apple v červenci začala zvát vývojáře na Developer Labs zaměřené na Vision Pro ve městech, mezi něž patří Cupertino, Londýn, Mnichov, Šanghaj, Singapur a Tokio, ale zatím se nezdá, že by vývojáři projevovali velký zájem o účast.

Mark Gurman z agentury Bloomberg hovoří o nedostatečné naplněnosti. Přes očekávání odezva ze strany vývojářů úplně nenaplnila očekávání. Jedním z problémů je, že v USA Apple tuto příležitost nabízí v jediné lokalitě, kterou je domovské Cupertino, což znamená, že každý vývojář se zájmem o Developer Labs Vision Pro musí cestovat do sídla společnosti Apple v Kalifornii.

Hearing so far that the Vision Pro developer labs (to test apps on actual hardware) have been under-filled with small amounts of developers. Some developers emphasizing that the company isn’t offering any east coast sessions, with Cupertino the only option for the entire US.

— Mark Gurman (@markgurman) August 2, 2023