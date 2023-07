Takto Apple zajistí, aby se vývojářské sety Vision Pro neztratily

V pondělí společnost Apple otevřela přihlášky pro vývojáře, kteří budou vytvářet aplikace pro její náhlavní soupravu, pročež jim na tomto základě může být poskytnuta vývojářská sada Vision Pro. To znamená, že headset se brzy dostane do rukou i lidem mimo společnost. Apple však vynakládá extrémní úsilí na to, aby o tomto zařízení na veřejnost neunikly žádné podrobnosti.

Sada má umožnit vývojářům vytvářet a zdokonalovat aplikace pro systém VisionOS předtím, než bude náhlavní souprava k dispozici, což je plánováno zhruba na počátek roku 2024. Apple již v minulosti nabízel vývojářské sady nevydaných produktů, včetně Apple Watch, Apple TV nebo prvního počítače Mac s čipem Apple.

Vybraní vývojáři, jež obdrží sadu Vision Pro, budou vyzváni k vyplnění formuláře s podrobnými údaji o velikosti. Jak sdělil na Twitteru Mark Gurman, budou k tomu používat aplikaci „Measure and Fit“, která využívá fotoaparát iPhonu k určení velikosti například náhlavní pásky či světelného těsnění.

Here’s the form a developer will need to fill out when they are approved for a Vision Pro development kit + the Measure and Fit app that uses the camera to determine head band and light seal size. Lenses will come from Zeiss directly. pic.twitter.com/TG7Zuzgcay

— Mark Gurman (@markgurman) July 27, 2023