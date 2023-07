Na iPady v tichosti dorazila zásadní novinka. Radost z ní však mít rozhodně nebudete

Ne každá softwarová novinka, která dorazí na Apple produkty je pro jejich majitele potěšující. Skvělým příkladem je čerstvý nález jednoho ze zahraničních opravářů elektroniky, který zjistil, že zřejmě po nedávné aktualizaci iPadOS nasadil Apple na některé iPady softwarové zámky na neoriginální komponenty či komponenty, které nejsou skrze jeho software nakonfigurovány.

Jedná se o praxi, kterou známe již řadu let z iPhonů. Celou věc lze velmi jednoduše popsat jako umělé – ať už částečné, nebo úplné – znefunkčnění vyměněného komponentů, který v daném zařízení nahradí originál. U iPadů se pak jedná konkrétně o špatně fungující displeje u 5. a 6. generace 12,9“ iPadů Pro a u 3. a 4. generace 11“ iPadů Pro. Ty si podle nového zjištění přestaly zničehonic rozumět po výměně displeje s Apple Pencil, která na nich nefunguje ani zdaleka tak spolehlivě jako v případě originálního Applem namontovaného displeje. Zajímavé je přitom to, že problémy u iPadů nezpůsobují jen neoriginální displeje, ale taktéž originální namontované například z jiného iPadu. Je tedy evidentní, že ke správné funkčnosti je třeba softwarová konfigurace přes nástroje Applu, která komponenty správně „propojí“. Je nicméně na pováženou, že o této novince jakkoliv neinformoval – tím spíš, když touto novinkou ovlivňuje i dříve bez problému fungující věci, které nemají vliv například na bezpeční jako je tomu u Face ID, u kterého je nefunkčnost u neoriginálního displeje pochopitelná. A co víc – je možné, že v dohledné době znefunkční aktualizace další komponenty.