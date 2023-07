Gurman: Letos zdraží všechny iPhony 15, nejen řada Pro!

Zdá se, že informace o plánovaném zdražení letošní generace iPhonů, které začaly v posledních týdnech kolovat po internetu, jsou pravdivé. Před pár hodinami je totiž potvrdil i zřejmě nejlepší zdroj ze světa Applu ve formě reportéra Marka Gurmana z Bloombergu. A ten navíc přinesl s ještě negativnějšími informacemi, než jsme doposud mohli slyšet.

Gurmanovy zdroje pocházející přímo z Applu mu měly potvrdit konkrétně to, že se nejen v USA, ale i ve zbytku světa počítá se zdražováním – a co je horší, zdražovat nemají jen iPhony řady Pro, ale i základní „patnáctky“. Ty mají sice podle dostupných informací zdražit v porovnání s iPhony 15 Pro (Max) nepatrně, nicméně vzhledem k tomu, že se u nich počítá s relativně malým množstvím novinek, i menší zvýšení ceny určitě zamrzí. U řady Pro vzroste podle Gurmana cena podstatně více a to kvůli použití řady nákladnějších technologií i materiálů v čele s titanovým rámečkem. Zda cena povyskočí o spekulovaných 200 dolarů či nikoliv nicméně Gurman nepotvrdil.

Poměrně zajímavé je, že Apple podle Gurmanových zdrojů počítá s tím, že iPhonů 15 prodá letos zhruba stejně jako iPhonů 14. V předešlých letech přitom pravidelně plánoval, že meziročně své prodeje překoná. Je proto možné, že zvýšení ceny jeho telefonů je do jisté míry jakousi kompenzací za absenci vyšších prodejů, které by mu přinesly větší zisky. Jedním dechem se ale sluší dodat, že základní iPhony řady Pro nezdražily v USA ani o cent od září 2017, respektive 2018, kdy byly představeny iPhony X a XS Max. Z tohoto úhlu pohledu je tedy navýšení ceny pochopitelné.