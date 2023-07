Až skoro 60 000 Kč? iPhone 15 Pro Max čeká zřejmě extrémní zdražení

V posledních měsících jsme hned několikrát slyšeli o tom, že má Apple v plánu letošní iPhony řady Pro oproti předešlé generaci zdražit. Jak velký cenový skok si pro svět chystá sice analytici se stoprocentní jistotou neví, nicméně nejčastěji zmiňují částku 100 dolarů. Před pár hodinami však přišel velmi dobře informovaný analytik britské banky Barclays s tím, že iPhone 15 Pro Max zřejmě kvůli pokročilejšímu fotoaparátu zdraží podstatně více. A jelikož se jedná o stejného analytika, který v roce 2017 předpověděl cenu iPhonu X a v následujících letech se hned několikrát trefil do cen dalších Apple produktů, svět je rázem v pozoru.

Podle analytika z Barclays má iPhone 15 Pro Max zřejmě kvůli nasazení periskopického teleobjektivu zdražit podstatně víc než menší iPhone 15 Pro. Zatímco menší model má údajně zdražit o 100 dolarů na 1099 dolarů v základu, iPhone 15 Pro Max v základu vyjde údajně až na 1299 dolarů, což je o 200 dolarů více než kolik stojí nyní základní iPhone 14 Pro Max. A jelikož je v přepočtu Applu 200 dolarů zhruba 5900 Kč (protože 199 dolarů je v „applovském“ přepočtu 5890 Kč, jelikož takto stojí Magic Keyboard s Touch ID a numerickým blokem v ČR a USA), znamenalo by to, že iPhone 15 Pro Max možná bude v Česku začínat na částce kolem 42 890 Kč.

A pokud by Apple dodržel to, že mezi nejlevnějším a nejvyšším modelem bude cenový rozptyl 16 500 Kč, popřípadě „jen“ 13 000 Kč za předpokladu, že budou k dispozici jen 256GB, 512GB a 1TB varianty, mohl by iPhone 15 Pro Max v nejvyšší konfiguraci stát hypoteticky až 59 390 Kč, respektive 55 890 Kč. Jen pro představu, ohebný high-endový Samsung Galayx Z Fold5 stojí 53 990 Kč a Samsung Galaxy S23 Ultra (tedy „pevná“ vlajková loď Samsungu) stojí v nejvyšší konfiguraci 39 990 Kč.

Pokud tedy Apple skutečně chystá u iPhonu 15 Pro Max markantní zdražení, které se bude pohybovat kolem částek, které uvádíme na základě zprávy od analytika výše, je nad slunce jasné, že bude přepisovat historii. Takto drahé iPhony totiž nikdy představeny nebyly a co víc, cenově jimi překoná i spoustu iPadů či dokonce Maců. I z toho důvodu se proto dá očekávat vlna kritiky, která bude takto vysokou cenu rozporovat.

Analytik se však samozřejmě může plést a ze 200 dolarů navíc bude možná nakonec jen přijatelnějších 100, což je v „applovsém“ přepočtu 2990 Kč. V takovém případě by zřejmě začínal iPhone 15 Pro Max na 39 990 Kč. Nicméně i zde samozřejmě platí, že vše může být nakonec zcela jinak. V minulosti už jsme totiž také slyšeli zprávy o tom, že se za spekulovaným zdražením neskrývá nic jiného než vypuštění nejnižší 128GB konfigurace a tedy start prodejů na druhé metě, tedy 256GB modelech, což by mohlo být pro uživatele při správném vysvětlení možná trochu stravitelnější. Počkejme však raději na září, které odpovědi na všechny tyto otázky přinese.