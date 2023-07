Spotify se tento týden chystá zdražit! Víme, o kolik

Zatímco Apple své služby zdražil již relativně dávno v nedávné době se ke stejnému kroku uchýlil třeba i Netflix či Google u YouTube Music a Premium, Spotify zdražování dlouho odolávalo. To se však podle uniklých informací, které jako první zveřejnil portál Wall Street Journal, již tento týden změní. O nic drastického se však jednat naštěstí nebude.

Podle informací výše zmíněného portálu vzroste cena služby nejprve v USA a to zhruba o 10 % z 9,99 dolarů na 10,99 dolarů. Poměrně zajímavé je nicméně to, že podražit má jen verze předplatného pro jednotlivce, takže je možné, že se bude jednat do jisté míry o snahu Spotify přimět uživatele k předplácení balíčků pro více osob, což by se mohlo pozitivně podepsat na velikosti jeho uživatelské základny. Je nicméně možné, že Wall Street Journal má jen špatné informace a zdraží všechny verze předplatného.

Kdy přesně začne Spotify zdražovat sice není v tuto chvíli zatím jasné, nicméně podle zdrojů se s tím počítá „v nadcházejících měsících“, takže bohužel nárůstu ceny neunikneme. Pokud bychom pak počítali s tím, že se bude zdražovat podobně jako v USA, tedy zhruba o 10 %, pak by to pro tuzemské předplatitele znamenal nárůst ceny z nynějších 5,99 eur měsíčně na zhruba 6,59 eur měsíčně. Bavíme se tedy o zdražení kolem 10 až 12 Kč, což rozhodně není nic šíleného – tedy alespoň v porovnání se zdražováním Applu, kde u jeho služeb povyskočily ceny podstatně více. Nejlepší však bude počkat si až na oficiální informace přímo od Spotify.