5 skvělých tipů a triků ve Spotify, které byste určitě měli znát

Patříte mezi uživatele, kteří si rádi své oblíbené skladby zpívají? Ocitli jste se v situaci, kdy interpret ve skladbě zpívá něco, čemu nerozumíte? Pokud jste si byť jen na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak jste rozhodně vždy zavítali na Google, kde jste si našli tzv. lyrics (text skladby) a zobrazili si je. Součástí Spotify je už delší dobu funkce pro zobrazení textů skladeb, avšak donedávna byla k dispozici jen u zahraničních populárních interpretů. Aktuálně už texty skladeb najdete i u českých interpretů, a to napříč všemi žánry. Pro zobrazení textu přehrávané skladby se přesuňte do přehrávače, a poté sjeďte níže. Text se automaticky posouvá podle skladby, klepnutím na Více si ho můžete zobrazit celý.

Spotify Tap v CarPlay

V případě, že vlastníte nějaké novější vozidlo, tak zajisté využíváte CarPlay. Jedná se o jablečnou nadstavbu infotainmentu ve vašem vozidle, díky kterému si můžete zrcadlit některé aplikace z iPhonu, včetně Spotify. Co se týče aplikace Spotify pro CarPlay, tak se dlouhou dobu řadí mezi špičku. Osobně jsem ale strašně nerozhodný člověk a po sednutí do auta vždy několik minut hledám a ladím ideální hudbu, kterou chci poslouchat. Nově však Spotify do CarPlay přidalo funkci Spotify Tap, díky které stačí iPhone připojit, a poté klepnout na domovské stránce na kolonku Přehrát něco, čímž se vám automaticky spustí přehrávání skladeb, které jsou vybrané umělou inteligencí. Spotify Tap je něco, na co jsem čekal opravdu dlouho a jsem rád, že dlouhé hledání ideálních skladeb při řízení mohu konečně vypustit.