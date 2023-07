Jak to vypadá s příchodem OLED displejů na iPady Pro

Společnost Apple plánuje v průběhu příštího roku přepracovat svou řadu iPadů a vybavit ji displeji OLED. Tento krok s sebou přináší změny, které se pravděpodobně vedle dalších aspektů dotknou především ceny. Informace o OLED iPadech se množí, pročež vyvstává otázka, proč Apple plánuje přechod na OLED jen několik let poté, co vydal první iPad Pro s mini-LED, coby alternativy OLED, která má samozřejmě své přednosti, ale také nevýhody.

Obrazovky mini-LED se skládají z tisíců malých diod, které jsou uspořádány do několika zón stmívání. Díky tomu mohou displeje mini-LED dosahovat vysokých úrovní jasu, vyšších než OLED, ale pokud jde o podání černé jsou na tom OLED stále lépe. Když byl v roce 2021 vydán první 12,9″ iPad Pro s mini-LED, mnoho recenzí odkazovalo na něco, čemu se říká „blooming“. K tomuto efektu dochází, jsou-li podsvíceny světlé prvky tmavého uživatelského rozhraní, přičemž se toto světlo pak rozlévá do černých oblastí. To je jedna z hlavních nevýhod ve srovnání s OLED, kde jsou černé pixely zcela vypnuty, nikoliv ztmaveny.

Ovšem ani v případě OLED nejde o technologii, která by neměla své neduhy, mezi které zde patří především vypalování. K tomu nejčastěji dochází, zobrazuje-li panel delší dobu statický obsah, v důsledku čehož zůstane na obrazovce jeho viditelná stopa bez ohledu na to, co právě sledujete. Přestože mini-LED, jež Apple v současnosti používá v 12,9″ iPadu Pro a MacBooku Pro, je lepší než klasické LCD panely, odborníci stále tvrdí, že OLED je minimálně stran kvality předčí. Vypalování zůstává problémem, ovšem lze jej minimalizovat implementací nejrůznějších ochranných softwarových nástrojů.

Podle současných zvěstí plánuje Apple svůj první iPad s displejem OLED na první polovinu roku 2024. Jako první tuto technologii pojmou 11″ a 12,9″ modely iPadu Pro. Poté by se tak mohlo stát také u ostatních modelů iPadů. Tuto časovou osu potvrdily spolehlivé zdroje, včetně analytika Rosse Younga a agentury Bloomberg, která uvedla, že společnost Apple plánuje „zásadní modernizaci iPadu Pro“ s přepracovaným designem a displeji OLED na jaro 2024.

Jak jsme nastínili, OLED má své nevýhody, především riziko vypalování a nižší úrovně jasu. Young ovšem tvrdí, že Apple chce zvolit jedinečný přístup k OLED, který by měl značnou část těchto problémů pomoci vyřešit. Podle Younga bude Apple používat technologii OLED displeje označovanou jako „tandem stack“. Ta dokáže zvýšit jas, zlepšit životnost a snížit spotřebu energie přibližně o 30 % ve srovnání s tradičními panely. Zařízení budou údajně také vybavena displeji s proměnlivou obnovovací frekvencí, což ještě zvýší jejich účinnost.

A konečně, kolik bude první OLED iPad Pro stát? První dostupné informace ukazují na to, že zvýšení cen bude poměrně citelné. Nejenže jsou panely OLED dražší než LCD a mini-LED, ale Apple plánuje použít nejpokročilejší verzi panelů OLED na trhu.

Nedávná zpráva dodavatelského řetězce The Elec naznačuje, že Apple v současné době počítá s počáteční cenou 1 500 amerických dolarů za 11″ iPad Pro s OLED a 1 800 dolarů v případě 12,9″ verze. To by představovalo poměrně výrazné navýšení při srovnání se současným stavem, kdy cena 11″ iPadu Pro začíná na 799 dolarech a u 12,9″ varianty činí 1 099 dolarů. Zda budou nové iPady Pro skutečně tak drahé, se teprve uvidí. Nějaké zvýšení ceny lze však s ohledem na použitou technologii očekávat.