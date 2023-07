Vývoj nového iPadu Air je v plném proudu. Co nabídne?

Fanoušci iPadů Air se zřejmě v dohledné době dočkají příjemné novinky. Podle zdrojů reportéra Marka Gurmana z Bloombergu totiž již Apple aktivně pracuje na vývoji šesté generace tohoto tabletu střední třídy, kterou v budoucnu nahradí nynější model představený v březnu 2022. Kdy přesně se tak stane sice Gurman neví, nicméně vzhledem k čipovám plánům Applu pro nadcházející měsíce se zdá být poměrně pravděpodobné, že se tak stane relativně brzy.

Současnou generaci iPadu Air pohání čip M1, přičemž oproti předešlé generaci dostala i vylepšený přední fotoaparát s podporou Center Stage, rychlejší USB-C port, podporu 5G či nové barevné varianty. A jelikož v minulosti iPad Air leccos odkoukal od řady Pro, dá se i tentokrát očekávat, že z ní převezme pár zajímavých vylepšení zejména v čele s čipem M2. Kromě něj by ale nebylo překvapivé třeba ani nasazení Thunderbolt portu, díky kterému by se stal tablet v kombinaci s kabelovým připojením ještě využitelnější. Pokud by pak chtěl Apple „sáhnout“ do iPadu Air 6 ještě více, mohl by teoreticky po vzoru základních iPadů 10 přesunout přední fotoaparát z horního rámečku do bočního pro příjemnější vyřizování videohovorů. Tento upgrade se však příliš neočekává, jelikož zdroje Gurmana popisují iPad Air 6 primárně jako drobnou aktualizaci nynějšího modelu a podobný zásah by už byl relativně zásadní.

Fotogalerie ipad air m1 2 ipad air m1 3 ipad air m1 4 ipad air m1 1 Vstoupit do galerie

A kdy novinka dorazí? To sice Gurmanovy zdroje neprozrazují, nicméně vzhledem k tomu, že v říjnu chce Apple představit nový čip M3 pro iPady Pro a základní Macy, nebylo by překvapivé, kdyby iPad Air 6 ukázal ještě před touto akcí – ať už na Keynote spolu s iPhony coby rychlou vsuvku, nebo pomocí tiskové zprávy. Tím by mu totiž alespoň nakrátko zajistil, že v něm tepe nejnovější základní čip Apple Silicon dané doby