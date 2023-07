Nejkontroverznější krok posledních let se Netflixu velmi vyplatil

To, za co byl Netflix v předešlých měsících tvrdě pranýřován, mu nyní sklízí ovoce. Řeč je konkrétně o zavedení poplatků za sdílení účtů se členy mimo jednu domácnost, k čemuž se odhodlal kvůli tomu, že již zkrátka nemohl tolerovat ušlé zisky vznikající právě s neoprávněného sdílení. To mu sice řadu let nevadilo a byly dokonce i doby, kdy si z něj sám dělal legraci, pohár trpělivosti však již evidentně přetekl. Ačkoliv však vnímali uživatelé zprvu zavedení poplatků za sdílení účtu nelibě, nynější čísla ukazují, že je přeci jen využívají.

Podle nové tiskové zprávy Netflixu vydané před pár hodinami se počet jeho sledujících za druhé čtvrtletí letoška zvýšil po celém světě o 5,9 milionů diváků, přičemž jen v USA povyskočil počet předplatitelů o dobrý milion. Právě tento úspěch měl Netflixu dle jeho slov potvrdit to, že se z jeho strany jedná o správný krok, který tedy v následujících měsících zavede do zbytku světa, kde ještě tuto možnost nenabízí. Dá se proto očekávat, že v nadcházejících měsících zažije Netflix další růst počtu předplatitelů, byť za cenu určité kritiky. Ta je však se zvyšujícími se zisky samozřejmě vedlejší. Díky většímu množství peněz bude navíc Netflix schopen zajistit pro svou službu větší množství obsahu, takže nakonec na celé záležitosti vydělají i samotní předplatitelé, byť se to tak na první pohled zdát nemusí.