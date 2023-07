Na iPhony dorazila nová hra s Pokémony. Hraje se vaším spánkem

Společnost Pokémon Company na začátku tohoto roku oznámila, že se můžeme těšit na její novou aplikaci s názvem Pokémon Sleep, která kombinuje monitoring spánku s hrou. Ta uživatelům umožňuje sledovat jejich spánkový cyklus a získané údaje proměnit v zábavnou hru. Nyní byla aplikace oficiálně spuštěna v App Store pro iPhone.

V obchodě App Store lze najít mnoho aplikací pro monitorování spánku, ostatně i Apple má svou vlastní na hodinkách Apple Watch. Pokémon Sleep si však klade za cíl učinit celý proces zábavnější tím, že ho promění ve hru s Pokémony. Hráči si mohou vybrat ze 100 postaviček, které představují jejich spánkový stav. Na základě toho, kolik toho uživatel naspal, je k dispozici „Spánkové skóre“. Aby byli hráči motivováni k dobrému spánku, bude Pokémon Sleep odemykat nové postavy, jakmile uživatelé dosáhnou vyššího hodnocení. Množství spánku tedy určuje, kolik Pokémonů nasbíráte po každém probuzení.

„Hráči se připojí k profesorce Neroli, která studuje spánkové styly Pokémonů a Snorlaxovi, aby společně zkoumali, jak spí různé druhy Pokémonů,“ uvádí se v popisu aplikace. Její používání je poměrně jednoduché. Jediné, co musíte udělat, je položit iPhone k polštáři, aby aplikace mohla sledovat průběh vašeho spánku. Jak byste od aplikace tohoto typu očekávali, Pokémon Sleep poskytuje podrobnosti, jako jsou fáze spánku a grafy, které vám umožní porovnat, zda jste v posledních dnech spali více nebo méně.

Zájemci si mohou zakoupit také zařízení Pokémon GO Plus+, které jim umožní sledovat spánek bez bezprostřední blízké přítomnosti telefonu. Bude shromažďovat potřebné údaje a synchronizovat je se smartphonem prostřednictvím Bluetooth. Používáním zařízení Pokémon GO Plus+ lze také odemknout exkluzivní postavy ve hře Pokémon Sleep a dokonce i v Pokémon GO.

Aplikace Pokémon Sleep je nyní k dispozici zdarma v App Store. Premium Pass na jeden měsíc stojí 249 Kč a na výběr je i půlroční varianta za 1 249 Kč. Aplikace vyžaduje iPhone se systémem iOS 14 nebo novějším.