Odhalil Apple s předstihem v nové reklamě podobu Apple Watch 9?

Když Apple před pár hodinami na svém youtubovém kanále vydával jednu z dalších videoreklam, ve které se snaží demonstrovat kvality svých softwarových a hardwarových produktů, ani ve snu jej zřejmě nenapadlo, že jím vyvolá tak velký poprask, jak se mu to povedlo. Paradoxní je nicméně to, že poprask nevyvolává obsah či kvalita videa (byť obě tyto věci jsou rozhodně velmi dobré), ale spíš nevinný několikavteřinový záběr na ruku hlavní hrdinky reklamy. Jsou na ní totiž Apple Watch, jejichž design nebylo spoustu jablíčkářů schopno rozpoznat a proto se okamžitě začaly šířit zvěsti o tom, že Apple poodhalil ve videu s předstihem novou generaci Apple Watch s rovným displejem. Tak to ale opravdu není a my vám v následujících řádcích předložíme důkazy.

Že se nejedná o Apple Watch Series 9 či jiné Apple Watch s rovným displejem lze potvrdit vlastně už záběrem z času 0:06, na kterém je poměrně hezky vidět zakřivení krajů displeje u ocelových Apple Watch Series 8. Největší zmatek však napáchaly záběry zhruba z poloviny videa, kde se žena sledující svůj ukradeny MacBook Air žene ulicemi na kole a při této činnosti se podívá na hodinky na svém zápěstí. Je sice pravda, že na první pohled může jejich displej působit rovně, avšak při bližším pohledu si nelze nevšimnout, že kolem krajů jeho displeje se láme světlo přesně jako u standardně zakřivených Apple Watch. Kdyby byl displej zcela rovný jako třeba u Apple Watch Ultra, celá černá plocha by byla v jednom odstínu. Zakřivenost Watch na videu si ostatně můžeme potvrdit hned v následujícím záběru, na kterém jsou hezky vidět Watch v celé jejich kráse. S trochou snahy si na nich zakřiveného displeje určitě všimnete i vy.

Jak tedy můžete sami vidět, poprask, který nyní ovládá sociální sítě kvůli potenciálnímu odhalení Apple Watch 9 či jiného modelu s rovným displejem je naprosto neoprávněný. Je sice pravda, že záběr na kole může na první pohled klamat a třeba při sledování na menší obrazovce můžeme s přivřenýma očima i věřit, že si detailů krajů displeje někdo nevšimne, nicméně další části videa jsou jasným důkazem toho, že se jedná o naprosto standardní Apple Watch Series 8 s ocelovým tělem, které Apple prodává od loňského podzimu. Nenechte se tedy napálit, až vám tento „zaručený únik“ vyskočí ve feedu Twitteru či Facebooku.