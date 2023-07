Apple: Raději v Británii vypneme FaceTime a iMessage, než abychom dodrželi chystaný zákon

Společnost Apple tvrdí, že ve Velké Británii stáhne některé služby, včetně FaceTime a iMessage, pakliže projdou plány na změnu právních předpisů o dohledu, které by vyžadovaly, aby technologické společnosti provedly zásadní změny v oblasti zabezpečení a ochrany soukromí. Informovalo o tom BBC News.

Britská vláda plánuje aktualizovat zákon o vyšetřovacích pravomocích, takzvaný Investigatory Powers Act, zkráceně IPA, který vstoupil v platnost v roce 2016. Tento umožňuje britskému ministerstvu vnitra nutit technologické společnosti, aby vypínaly bezpečnostní prvky, jako je například end-to-end šifrování, aniž by o tom informovaly veřejnost. Na základě IPA mohou být rovněž uchovávány záznamy o prohlížení internetu a povoleno hromadné shromažďování osobních údajů ve Spojeném království. Požadavky vznesené na základě tohoto zákona podléhají utajení, pročež je známo jen velmi málo o jejich četnosti.

V současné době je součástí postupu nezávislý dohled, jež zahrnuje přezkumné řízení, v rámci kterého se technologické společnosti mohou odvolat před tím, než budou muset vyhovět. Podle navrhované aktualizace by vypnutí bezpečnostních prvků bez informování veřejnosti bylo okamžité.

Vláda Spojeného království zahájila osmitýdenní konzultační proces k navrhovaným změnám IPA, do kterého se mohou zapojit profesní organizace, zájmové skupiny, akademická obec i širší veřejnost. V této souvislosti předložila společnost Apple devítistránkový dokument, v němž řadu změn odsuzuje.

Nesouhlasí s požadavkem informovat ministerstvo vnitra o všech změnách bezpečnostních funkcí produktů před jejich vydáním, ani s tím, aby se společnosti se sídlem mimo Spojené království musely podřídit změnám, které by ovlivnily jejich produkty v celosvětovém měřítku. Společnost má rovněž výhrady a odmítá nutnost přijmout opatření okamžitě, pokud od ministerstva vnitra obdrží žádost, bez přezkumu nebo odvolacího řízení.

Zdůraznila také, že některé požadované změny funkcí by vyžadovaly aktualizaci softwaru, takže by nemohly být provedeny bez vědomí veřejnosti. Návrhy „představují vážnou a přímou hrozbu pro bezpečnost údajů a soukromí…“, která by se dotkla i lidí mimo Spojené království, tvrdí Apple.

Cupertinský gigant dodává, že nebude provádět změny bezpečnostních funkcí speciálně pro jednu zemi, které by oslabily produkt pro všechny uživatele a naznačuje, že služby jako FaceTime a iMessage budou ve Spojeném království v případě přijetí změn jednoduše odstraněny.

Společnosti Apple, WhatsApp a Signal také nesouhlasí s ustanovením v navrhovaném britském zákoně o online bezpečnosti, které by umožnilo tamnímu regulačnímu orgánu pro komunikace požadovat po firmách, aby do aplikací pro šifrované zasílání zpráv a dalších služeb instalovaly technologii CSAM zprostředkovávající jejich kontrolu. Signal kvůli tomu dokonce pohrozil odchodem ze Spojeného království.