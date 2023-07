Apple přemýšlí nad oživením 3D Touch! Avšak u produktu, u kterého byste to nečekali

Když se Apple rozhodl před pár lety zaříznout na iPhonech technologii tlakového ovládání displeje 3D Touch, nejednoho jablíčkáře tím dost zklamal. To proto, že se jednalo o poměrně unikátní řešení, která navíc dokázalo leckdy ovládání iPhonu poměrně solidně urychlit – tedy minimálně v porovnání s Haptic Touch, který je závislý na tom, jak dlouho drží člověk prst na displeji bez ohledu na tlak. Podle nového patentu Applu, kterého si všiml portál Patently Apple, to však vypadá, že 3D Touch ještě nemusel říci poslední slovo, byť je tu jeden pořádný háček. Apple o něm totiž evidentně nepřemýšlí v souvislosti s iPhony, ale s MacBooky.

Ano, čtete správně. Patent, který si Apple nechal nedávno zaregistrovat, hovoří o MacBooku, který by měl být osazen dotykovým displejem citlivým na tlak. Spíš než primární obrazovka by však dotykovým ovládáním disponovala obrazovka sekundární například ve formě Touch Baru, přepracovaného Trackpadu či čehokoliv jiného. Celý princip nápadu spočívá v tom, že by sekundární obrazovka doplňovala primární obrazovku zobrazování nejrůznějších ovládacích prvků a tak podobně s tím, že tlakové ovládání by zde pomáhalo při rychlém spouštění nejrůznějších podmenu či obecně úkonů, které jsou skryty až hlouběji v systému a které je tedy třeba určitým způsobem „vyvolat“.

Přestože se jedná bezesporu o velmi zajímavý nápad, který by interakci s MacBookem do jisté míry změnil, nelze v tuto chvíli absolutně říci, kdy a zda vůbec se něčeho podobného dočkáme. Přeci jen, patentů si Apple registruje každoročně nepřeberné množství s tím, že jen hrstka z nich se nakonec dočká realizace. V tomto případě je pak velkou otázkou, nakolik je pro Apple patent aktuální vzhledem k tomu, že se Touch Baru začal zbavovat. Respektive, není vyloučeno, že chce do budoucna Touch Bar vrátit, ale vzhledem k tomu, že jej z high-endových MacBooků Pro odstranil teprve nedávno, cestu zpět si na ně pravděpodobně hned tak nenajde.