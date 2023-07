Potvrzeno: 13“ MacBook Pro ani letos nekončí, toto pro něj Apple chystá na podzim

Přestože 13“ MacBook Pro svým designem do nabídky laptopů od Applu již pár let vůbec nezapadá a mnoho jablíčkářů poukazuje i na jeho nesmyslnost z hlediska technických specifikací, Apple se jej vzdát nehodlá ani nyní. Poté, co o něm před pár dny hovořil reportér Mark Gurman z Bloombergu coby o adeptovi pro nový základní čip M3 chystaný na podzim letošního roku, totiž potvrdil jeho udržení při životě i dobře informovaný portál DigiTimes.

Zdroje DigiTimes pocházející zpravidla z dodavatelského řetězce Applu de facto jen zopakovaly to, co vynesly zdroje Marka Gurmana – tedy, že na podzim má Apple v plánu vydat aktualizovaný MacBook Pro osazený čipem M3, který bude založen na 3nm technologii. A jelikož se s upgrady 14“ a 16“ modelů počítá až v příštím roce (a to navíc ve velkém stylu díky přechodu na OLED displeje), je jasné, že tímto modelem nemůže být nic jiného než právě 13“ MacBook Pro. Bohužel, ani tentokrát to však nevypadá na jeho aktualizaci z hlediska designu, nýbrž jen na výměnu čipu „kus za kus“, jak to proběhlo i před lety při upgradu z M1 na M2. V minulosti se sice šuškalo o tom, že Apple chystá změnit design i u tohoto stroje, avšak jak se zdá, z plánů nakonec sešlo. Zda za tím stojí jeho nižší prodeje a tedy nesmyslnost jakýchkoliv větších investic či něco jiného je nicméně nejasné.