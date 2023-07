Recenze Sudio A2: Dostupná bezdrátová sluchátka s ANC pro nenáročné

Dnes se opět podíváme na bezdrátová sluchátka značky Sudio, jejíž dvojici levnějších modelů jsme si představili v poslední recenzi. Model A2 figuruje v nabídce značky zhruba ve stejném segmentu, v porovnání s předchozími testovanými sluchátky však tento model disponuje zajímavou kombinací výbavy a ceny. Jde zejména o přítomnost funkce ANC, která u posledně testovaného modelu N2 chyběla (byla dostupná jen u o 500 Kč dražšího modelu N2 Pro), byť sluchátka stojí stejně. Pojďme se tedy podívat, jak si tyto plně bezdrátové špunty za necelých 1500 korun vedou.

Specifikace

Jak je u nás zvykem, recenzi začneme pohledem do oficiálních specifikací. Sluchátka disponují dynamickými měniči o velikosti 10mm s frekvenčním rozsahem 20 Hz – 20 kHz. Je pravděpodobné, že jde o stejný typ měničů, které se nachází v dražším modelu N2 Pro. O bezdrátový přenos hudby se stará Bluetooth 5.2 a o provoz integrované baterie s nespecifikovanou kapacitou, které ovšem vydrží až 9 hodin přehrávání (dle zvoleného režimu poslechu, až 6,5 hodiny se zapnutým ANC), přičemž v nabíjecím pouzdře je zásoba na dalších 21 hodin poslechu. Celkově tedy sluchátka nabídnou až 30 hodin poslechu na jedno nabití. Mezi další klíčové funkce můžeme zařadit odolnost IPx4, přítomnost celkem čtyř mikrofonů, dotykové ovládání, již zmiňovanou funkci ANC, funkci Quickcharge (10 minut nabíjení pro více než hodinu poslechu). Sluchátka jako taková váží 5,9g každé, nabíjecí pouzdro pak 44,8g. Sudio A2 jsou dostupná v celkem pěti barevných provedeních, a to v černé, šedé, růžové, fialové a bílé.

Provedení

Vzhledem k ceně, za kterou se sluchátka prodávají není překvapivé, že z hlediska použitých materiálů zde dominují plasty. Jak na sluchátkách, tak na nabíjecím pouzdře najdeme matný a poměrně dobře vypadající plast, na kterém nejspíše budou vidět nějaké ty oděrky při používání, zároveň je však příjemný na dotyk a neklouže v prstech (jako jiné lesklé varianty). Co se týče drobných detailů, na čelní straně pouzdra najdeme čtveřici notifikačních diod signalizujících úroveň nabití sluchátek, na zadní straně pak nabíjecí USB-C konektor. Sluchátka jako taková nabídnou jednoduchý design s víceméně jediným ozvláštňujícím prvkem, a to (v našem případě) stříbrném designovém kolečku na „stopce“ sluchátek. Vzhledem k ceně sluchátek zde z hlediska provedení není co vytknout. Po 14 dnech každodenního používání jsem však žádný problém s kvalitou provedení nezaznamenal.

Ergonomie

Po stránce ergonomie také není příliš co řešit. Jde o klasická špuntová sluchátka se silikonovými inserty, které jsou k dispozici hned ve čtyřech velikostech, tudíž si ten svůj správný „fit“ najde pravděpodobně každý uživatel. Díky své váze a tvaru sluchátka v uších velice dobře drží a bez problému zvládnou i nějaké to popoběhnutí. Z hlediska ergonomie modelu A2 není moc co vytknout.

Ovládání

Ovládací prvky sluchátek jsou velice jednoduché. Jedním poklepnutím ovládáte play/pause, dvojitým poklepáním pak posouváte přehrávání dopředu (na pravém sluchátku) a dozadu (na levém). Podržením se zapíná a vypíná režim ANC. Jedinou nevýhodou může být, že na sluchátkách není možné měnit úroveň hlasitosti. K tomu budete muset použít telefon (nebo hodinky).

Zvuk

Co se týče zvukového projevu, ten také odpovídá cenové hladině, v jaké se sluchátka pohybují. Nabídne tedy slušný a líbivý zvuk, který je co se profilu týče nastavený do „V“ (se zvýrazněnými výškami a basy), ovšem pro náročného posluchače bude výsledný zvukový projev rozhodně plně dostačující. Jak to u podobných modelů bývá zvykem, při zapnutém ANC je zvukový přednes o něco živější. ANC jako takové je funkční a v kontextu sluchátek rozhodně neurazí. Pochopitelně však nečekejte stejně silné potlačení okolního hluku, na které můžete být zvyklí z dražších modelů sluchátek.

Resumé

Sudio A2 jsou jako celek zajímavým produktem, neboť za necelých 1500 korun nabídnou jak odpovídající zvukový projev, tak použitelné ANC, dobrou ergonomii a především velice solidní výdrž. Pokud hledáte levná ale plně funkční sluchátka, která uspokojí naprostou většinu nenáročných uživatelů, Sudio A2 mohou být tím, co hledáte.