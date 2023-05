Recenze Sudio N2 a N2 Pro – bezdrátová sluchátka pro nenáročné

V dnešní dvojrecenzi se podíváme na dva modely plně bezdrátových sluchátek od švédského výrobce Sudio. Jedná se o „základní“ model N2 a vylepšený model N2 Pro, který se liší jak konstrukcí, tak především výbavou. V obou případech jde o poměrně dostupné modely s cenovkou 1 500, resp. 2 000 korun. Pojďme se tedy podívat, jestli mají na to zaujmout především nenáročné posluchače, na které cílí.

Specifikace

Ještě než se podíváme na specifikace, jednotlivé modely je velice snadné rozlišit vzhledem k jejich konstrukci. Zatímco základní model N2 připomíná původní klasické AirPods s peckovou konstrukcí, model N2 Pro nabízí konstrukci špuntovou, se kterou přichází i drobné změny ve tvaru sluchátek jako takových, ale i jejich pouzdra – o tom však více za chvíli. V obou případech sluchátka disponují dynamickými měniči o velikosti 10mm, frekvenční rozsah výrobce neudává, na základě dostupné infografiky by však měl model N2 Pro nabídnout výraznější podání basů a čistší podání vokálů. Oba modely nabízí celkem čtveřici mikrofonů, certifikaci krytí IPx4, dotykové ovládání a šestihodinovou výdrž na jedno nabití s celkovými 30 hodinami včetně nabíjecího pouzdra. U modelu N2 Pro tato výdrž klesne na něco přes 4 hodiny / 20 hodin při zapnuté funkci ANC. Oba modely také podporují funkci Quick chargé s více než hodinou poslechu po 10 minutách nabíjení. To probíhá u obou modelů prostřednictvím USB-C konektoru a z prázdna do plna zabere zhruba hodinu a půl (N2 Pro), resp. dvě hodiny (N2). Oba modely podporují Bluetooth 5.3 a tzv. multipoint připojení až dvou zařízení. Nabíjecí pouzdra obou modelů podporují také bezdrátové nabíjení. Model N2 je dostupný v bílém, černém a růžovém barevném provedení, N2 Pro pak v černém, bílém, světle modrém a pískovém provedení.

Provedení

Jak již padlo výše, oba modely připomínají do jisté míry sluchátka AirPods od Applu. Levnější model N2 se svým kompaktním nabíjecím pouzdrem čtvercového tvaru, a model N2 Pro s obdelníkovým. Co se pouzder týče, některé možná překvapí nabíjecí konektor USB-C na pravém boku, nicméně tato skutečnost se rozhodně nedá považovat za výtku. Vytýkat také není moc co ani obalům jako takovým. Ty jsou v obou případech velmi kompaktní, použitý plast je lehce protiskluzový a zavírací mechanismus je pevný.

Sluchátka jako taková jsou pak v případě obou modelů čistě plastová a kromě tvaru jejich ozvučnice (špunty/pecky) se designově příliš neliší. V obou případech jde o tvarově klasická sluchátka s mírně prodlouženou stopkou, kterou velmi dobře známe z mnoha dalších modelů – včetně těch od Applu. Když už jsme u něj, délka této stopky je podobná spíše AirPods Pro, než klasickým AirPods. Na obou sluchátkách je výrazně znázorněná dotyková plocha, která slouží k ovládání.

Ergonomie

Z hlediska ergonomie není sluchátkům také co vytknout. Model N2 nabízí klasickou peckovou konstrukci, která je univerzální, sedí většině uživatelů a na nošení je velice pohodlná. V balení se nachází ještě tenký silikonový přebal, do kterého je možné část sluchátek vložit pro stabilnější polohu v uchu. Jejich použití je však dobrovolné a sluchátka fungují bezproblémově i bez něj, jen o něco více kloužou. Pokud vám však dobře sedí, tak by jen tak vypadnout neměla. Nejde ovšem o sportovní model, tudíž s nějakou extra vysokou stabilitou počítat nelze. Model N2 Pro je tvarově velice podobný AirPods Pro, takže v uších sedí velice dobře. Možná ne tak hluboko, jako model od Applu, ovšem při zvolení správné velikosti silikonových špuntů (v balení jsou celkem 4 velikosti), se sluchátka nosí pohodlně a dobře drží. Z hlediska ergonomie tak není co vytknout.

Ovládání

Ovládací prvky sluchátek jsou velice jednoduché a přímočaré. Za pomocí běžných dotykových gest se využívají standardní funkce play/pause, skip a ovládání hlasitosti, které se u pravého a levého sluchátka liší. Pravým sluchátkem tedy posouváte hudbu kupředu a hlasitost se zvyšuje, u levého je to pak naopak. U modelu N2 Pro se ještě delším podržením zapíná a vypíná funkce ANC. Stejně snadné je i ovládání hovorů.

Zvuk

Zvukový charakter sluchátek je logicky největším rozdílem mezi testovanými modely. Levnější varianta N2 nabídne v porovnání se svým dražším sourozencem o poznání plošší přednes. Basová složka není vlivem konstrukce sluchátek tak silná, stejně jako do uší prochází více zvuku z bezprostředního okolí. Míra pasivního odhlučnění a tedy i schopnost ponořit posluchače do přehrávané hudby není tak dobrá, jako u dražšího modelu. Poslechově jde však o adekvátně znějící sluchátka vzhledem k jejich ceně a zacílení na nenáročného (případně dětského) posluchače.

Dražší model N2 Pro nabídne o poznání zajímavější zvukový přednes, který je více plný a detailnější, s výraznějšími basy a celkově líbivějším podáním, které jde na vrub jak konstrukci, tak funkci ANC, která sice nepatří mezi ty nejsilnější testované, její zapnutí je ovšem v hlučnějších prostorách znát.

Závěr

Pokud hledáte solidní sluchátka za velice příznivou cenu, která zároveň potěší povedeným designem a zároveň nezklamou po zvukové stránce, modely značky Sudio rozhodně stojí za zvážení. Musíte se jen rozhodnout, jaký typ konstrukce vám vyhovuje a jestli vám za zhruba 500 korun navíc stojí funkce ANC. Vzhledem k subjektivnímu rozdílu ve zvukovém podání bych osobně rozhodně sáhl po vyšším modelu.