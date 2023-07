Pohroma pro Apple? EU schválila návrat uživatelsky vyměnitelných baterií do elektroniky!

To, o čem se v uplynulých týdnech poměrně čile spekulovalo, se včera večer stalo realitou. Evropská rada a Parlament totiž schválily nový balík nařízení, který by měl Evropské unii pomoci ke snížení elektroodpadu a zároveň snížení emisí. Na tom by nebylo nic špatného, kdyby ovšem tento balíček neobsahoval nařízení výrobcům umožnit spotřebitelům vyměnit baterii v jejich elektronice v čele se smartphony, tablety či notebooky.

Nařízení má začít platit od roku 2027, takže se na něj mohou výrobci ještě poměrně dlouho připravovat. Je nicméně otázkou, zda namísto příprav nezvolí spíše protest proti EU, protože je nad Slunce jasné, že toto nařízení výrazně ovlivní takřka každého výrobce smartphonů či tabletů a ve velké míře i výrobce notebooků. Časy, kdy byly akumulátory snadno přístupné po odejmutí krytu jsou totiž již dávno pryč. Na druhou stranu je ale třeba jedním dechem dodat, že EU zatím nespecifikovala, co si pod jednoduchou uživatelskou výměnou baterie představuje a je tedy možné, že může nakonec výrobcům stačit „jen“ přeskládat komponenty v tělech svých zařízení, aby byl přístup k bateriím jednodušší, vymyslet snadno odnímatelný zadní kryt (byť třeba po odmontování pár šroubů) a budou mít hotovo. Vše v tomto směru zkrátka ukáže až čas a upřesňování, která se v jeho průběhu budou objevovat.