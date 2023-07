Česko schválilo jednotné nabíječky pro mobily a další elektro. Co to pro vás znamená?

To, co již před pár měsíci „odklepl“ Evropský parlament, nyní de facto formálně schválila česká vláda. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o jednotných nabíječkách a tedy i nabíjecích portech pro elektroniku, která se tedy již s ničím jiným než s USB-C nebude v budoucnu moci prodávat. Je tu však pár podstatných háčků, díky kterým můžete zůstat v klidu.

O schválení sjednocení nabíječek informoval na svém twitterovém účtu konkrétně ministr životního prostředí Petr Hladík, který vidí za celou záležitostí zejména snížení produkce elektroodpadu. Pro většinu zařízení bude nařízení platné od prosince 2024, pro notebooky pak vejde v platnost od dubna 2026. Jedním dechem je ale třeba dodat, že se nařízení vztahuje na nové produkty, které nejsou v současnosti ještě uvedeny na trh.

Jinými slovy, zařízení, která již jsou v současnosti představena (potažmo budou představena a jejich prodej započne do prosince 2024, respektive 2026 v případě notebooků) mohou samozřejmě i nadále využívat své proprietální porty, ke kterým bude i nadále k dispozici příslušenství. Jakmile by však zařízení výrobce jakkoliv aktualizoval, už by musel zároveň přejít na USB-C. Tedy například Apple bude moci bez problému prodávat své iPhony s Lightningem i po prosinci 2024, avšak jen za předpokladu, že budou do této doby představeny. S přechodem na USB-C se sice počítá už letos, nicméně řada 14 (Pro), 13 (Pro), 12 (Pro) či starší bude moci zůstat na pultech obchodů s Lightningem i nadále a dá se očekávat, že se tak i stane. Vždyť ještě dnes není problém zakoupit nové iPhony XR z roku 2019.

Na vládě jsme schválili sjednocení nabíječek, konektory se sjednotí na USB typ C. K novému telefonu navíc nebude nutné dodávat rovnou i nabíjecí zařízení. Lidé si ho tak pořídí jen v případě, kdy ho opravdu potřebují a tím se sníží i elektronický odpad. Pro většinu zařízení bude… — Petr Hladík (@hladikpe) July 13, 2023

Pokud tedy máte doma spoustu elektroniky s jinými porty než USB-C, nemusíte se bát, že byste pro ně po prosinci 2024 již nebyli schopní sehnat kabely či jiné příslušenství, jelikož to samozřejmě bude k dispozici i nadále. Stejně tak půjde elektronika s jinou portovou výbavou sehnat i po roce 2024, byť se postupem času kvůli nemožnosti aktualizace bez upgradu portu pozvolna vytratí z nabídky. Škoda to však rozhodně není. Uživatelský komfort totiž díky jednotnému nabíjecímu standardu bezesporu naroste, ale bude to chtít nějaký ten čas.