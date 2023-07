Voděodolnost iPhone: Vše, co byste měli vědět, než vezmete telefon do vody

S létem je obecně spojováno koupání a tedy i voda. Mnoho uživatelů, kteří vlastní iPhone 7 a novější si myslí, že je jejich telefon vodotěsný, a že se do něho nemůže dostat žádná voda – tedy pokud se o to nebudou vysloveně snažit. Pravda je však úplně jinde. iPhony jsou totiž jen voděodolné, což se vodotěsnosti rozhodně nerovná. Jak si tedy iPhone rozumí s vodou, co všechno si s ním ve vodě můžete dovolit, a jak vůbec s mokrým telefonem zacházet?

Nepleťte si pojmy s dojmy

Jak již bylo zmíněno výše, iPhony nejsou vodotěsné, ale pouze voděodolné. iPhone tedy dokáže „jen“ odolat vodě. Jak moc? To závisí na hloubce, složení vody, či dokonce na objemu vody – primárně však na první zmíněné věci. Abychom mohli rozlišit, jakým způsobem dokáže iPhone odolat vodě, byly vytvořeny tzv. IP standardy. Často se můžete setkat například s označením IP56, IP67, IP68, apod. Co však tato čísla vůbec znamenají a má iPhone „nějaké to IP“?

Stupeň krytí

Zkratkou IP se rozumí Ingress Protection, česky řečeno stupeň krytí. Stupeň krytí udává odolnost elektrických zařízení proti vniknutí prachu a vody do těla zařízení. Vyjadřuje se v tzv. IP kódu, který je tedy tvořen znaky IP, a poté dvěma číslicemi, které udávají odolnost proti prachu (první číslo) a vodě (druhé číslo). Ve výsledku se tedy můžeme například s IP67, IP68 a dalšími. Jaké hodnoty však číslice za znaky IP mají? K tomu nám nejlépe poslouží tabulky níže:

Stupeň krytí před nebezpečným dotykem a vniknutím cizích předmětů

Stupeň krytí před nebezpečným dotykem před vniknutím cizích předmětů IP 0x bez ochrany bez ochrany IP 1x dlaní (>5×5 cm) velkých IP 2x (IPxxB) prstem (>12,5×12,5 mm) malých IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných IP 4x (IPxxD) nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

Stupeň krytí před vniknutím vody

Stupeň krytí před vniknutím vody (specifikace IPX) IP x0 bez ochrany IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut. IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu. IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut. IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech. IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. IP x7 Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr. IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

V případě, že vlastníte iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, anebo XR, tak vaše zařízení splňuje standard IP67. To znamená, že je zařízení odolné vůči prachu úplně a ve vodě vydrží 30 minut v maximální hloubce 1 metru. Modely jako iPhone XS, iPhone XS Max disponují standardem IP68. Proti prachu jsou tedy obě zařízení taktéž úplně odolná, ve vodě vydrží za podmínek, které stanoví sám výrobce, tzn. Apple. V tomto případě je to 30 minut v maximální hloubce 2 metry. U iPhonů 11 Pro a Pro Max a novějších pak Apple udává u IP68 dokonce odolnost 30 minut ve čtyřmetrové hloubce. Co se pak týče třeba nejnovějších iPhonů 14 (Pro), u těch Apple slibuje odolnost po dobu 30 minut dokonce v šestimetrové hloubce. Starší iPhony pak voděodolností nedisponují.

Jak se tedy chovat s iPhonem ve vodě?

Pokud se tedy rozhodnete, že se chcete s vaším iPhonem koupat ve vodě, ať už z toho důvodu, že chcete surfovat na Instagramu v pohodlí bazénu, anebo si chcete udělat nějaké fotografie, tak můžete – avšak za určitých podmínek. iPhone 7 a novější je sice voděodolný, ale jen tehdy, pokud není jeho tělo nějakým způsobem poškozeno (například ohnuté), anebo pokud se do zařízení nějakým způsobem nezasahovalo (například výměna baterie, displeje, apod.). Zároveň byste se měli ujistit, že máte správně zacvaknutý šuplík pro SIM kartu. Právě skrze otvor pro SIM kartu se může voda nejjednodušeji dostat dovnitř zařízení. Pokud jste si tedy jisti, že vaše zařízení není nijak mechanicky poškozeno a máte správně zacvaknutou SIM kartu, tak můžete iPhone ve vodě použít.

Reklamace

Je velmi důležité zmínit, že v případě, že se s iPhonem něco stalo a mohla za to právě voda, tak bude vaše reklamace zamítnuta. Ve všeobecných podmínkách a v technických specifikacích stojí následující: Poškození tekutinou není kryté zárukou. Možná se ptáte, jakým způsobem technik vůbec zjistí, že se do zařízení dostala voda. Odpověď na tuto otázku je jednoduchá – uvnitř zařízení, na těch nejzranitelnějších místech (nabíjecí port, šuplík pro SIM kartu) se nachází speciální bílé papírky, které reagují na styk s vodou. Pokud se tyto papírky namočí, změní svou barvu do červena. Do stejné barvy se poté mohou zbarvit i vaše tváře, když vám technik řekne „je mi líto, v zařízení byla voda, reklamaci nemůžeme uznat…“