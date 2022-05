Jak zabránit přehřívání smartphonu v horku

I přesto, že nejnovější zařízení jsou na vysoké teploty, kterým budeme dnes čelit, zvyklé, tak by se nic nemělo přehánět. V lepším případě dojde jen k přehřátí zařízení, a to se začne sekat, anebo vás upozorní notifikací. V tom horším případě, kdy si nebudete dávat pozor, může dokonce selhat baterie, která dokáže zničit celý hardware uvnitř vašeho iPhonu. Pokud se tedy chcete ujistit, že se nic z toho vašemu iPhonu nestane, tak se o něj musíte v letních vedrech starat. Může vám k tomu pomoci těchto 10 tipů, které jsme si pro vás v rámci tohoto článku připravili.

1. Sundejte kryt

Nejvíce vašemu iPhonu ulevíte tehdy, pokud z něho sundáte kryt. Věřím, že někteří uživatelé potřebují svůj iPhone chránit 24 hodin 7 dní v týdnu, protože nikdy nevíte, co se může stát. Právě teď je ale ta doba, kdy byste váš iPhone měli z obalu vytáhnout. Možná se to nemusí zdát, ale jakýkoliv typ krytu tvoří další vrstvu, přes kterou se musí teplo z iPhonu dostávat pryč. Mnohdy jsou kryty, především u mladých slečen, tvořeny z huňatých materiálů, anebo bývají příliš hrubé, což iPhonu rozhodně neprospívá.

2. Nenabíjejte iPhone na slunci

Pokud máte ve zvyku váš iPhone nabíjet například na venkovním posezení před domem, tak byste se v extrémních teplotách měli tomuto postupu vyvarovat. Při nabíjení baterie vzniká teplo, čímž se může váš jablečný miláček přehřát ještě rychleji. iPhone tedy nabíjejte nejlépe někde vevnitř, kde iPhone nevystavíte přímému slunci.

3. Nehrajte hry

Pokud jsem někdy zažil, že se mi iPhone opravdu zahřál, tak to bylo při delším hraní nějaké hry. Zkuste se v létě vyvarovat tomu, abyste ve vysokých teplotách hráli jakékoliv hry, popřípadě používali nějaké programy, které vyžadují vysoký výkon zařízení. S rostoucím výkonem roste také teplo, které zařízení vydává. V důsledku může dojít ke zrychlené degradaci baterie, popřípadě k poškození nějakého hardwarového prvku uvnitř těla iPhonu.

4. Vypněte Bluetooth

Pokud chcete iPhonu co nejvíce ulevit, tak vypněte Bluetooth. Tento krok sice není úplně povinný, avšak každý čip uvnitř vašeho zařízení vydává nějaké teplo a čip Bluetooth je jeden z nich, který navíc můžete vypnout. Rozhodně po vypnutí Bluetooth nedojde k výraznému snížení teploty vašeho zařízení, avšak rozhodně tím nic nezkazíte.

5. Vypněte polohové služby

Po vzoru Bluetooth můžete také deaktivovat polohové služby, které se mnohdy mohou aktivovat na pozadí. I čip zprostředkovávající polohové služby dokáže vašemu iPhonu zatopit. Pro vypnutí polohových služeb na vašem iPhonu přejděte do Nastavení -> Soukromí -> Polohové služby a zde pomocí přepínače stejnojmennou funkci deaktivujte.

6. Aktivujte režim letadlo

V případě, že chcete vašemu iPhonu co nejvíce ulehčit pomocí deaktivace některých hardwarových prvků, tak využijte režim letadlo. Při aktivaci režimu letadlo se deaktivuje GPS, Bluetooth, Wi-Fi, datové služby, polohové služby, a další. Režim letadlo lze jednoduše aktivovat v ovládacím centru.

7. iPhone vezměte z auta s sebou

Uvnitř auta, na které nepřetržitě praží slunce, se může během několika minut udělat slušná výheň. Pokud se tedy chystáte na nákup a auto necháváte stát na parkovišti, tak byste rozhodně neměli zapomenout vzít iPhone s sebou. Rozhodně uděláte lépe, když jej vezmete a vložíte do kapsy, než abyste jej nechali v autě napříč nesnesitelnému vedru.

8. Minimalizujte používání navigace v autě

Pokud v autě často používáte navigaci a váš iPhone při tom vkládáte do držáku, který je umístěný nad palubovou deskou, popřípadě je připevněn k čelnímu sklu, tak zbystřete. Právě nad palubovou deskou se drží největší teplo a už několikrát jsem se i v relativně nízkých teplotách dostal do situace, kdy byl iPhone po několika minutách jízdy v držáku nad palubovou deskou nepoužitelný. Pokud i přesto potřebujete navigaci používat, tak zkuste držák nainstalovat někam jinam, anebo poproste spolujezdce, aby vás navigoval.

9. Dávejte pozor, kde telefon necháváte

Myslete na to, kde iPhone necháváte. V případě, že se například půjdete opalovat a iPhone necháte ležet vedle sebe na zemi, tak si zahráváte s přehřátím. To samé platí tehdy, pokud iPhone necháte ležet na venkovním stole. Na každém místě, kde dosáhne přímé sluneční světlo, se váš iPhone může velice jednoduše přehřát. Nezapomeňte tedy na vaše zařízení a nechte umístěte jej někam do stínu.

10. Při extrémních teplotách iPhone vypněte

Pokud se na iPhonu zobrazí notifikace, která vás upozorňuje na fakt, že se iPhone musí zchladit, tak bude úplně nejlepší, když jej úplně vypnete a nebudete používat. Je všeobecně známo, že iPhone dokáže pracovat do té doby, dokud okolní teplota nepřesáhne 50 stupňů Celsia. K překročení této hranice občas stačí na přímém slunci jen málo.