Recenze Meross Smart Wi-Fi Ambient Light: Když chcete mít doma líbivou HomeKit lampičku

V dnešní recenzi se podíváme na další produkt z dílny předního výrobce HomeKit příslušenství Meross. Do redakce nám totiž dorazila na testy ambientní lampička Meross Smart Wi-Fi Ambient Light a jelikož jí mám již nějakou dobu doma, je na čase se s vámi podělit o dojmy z ní.

Technické specifikace a design

Meross Smart Wi-Fi Ambient Light je ambientní osvětlení nebo chcete-li lampička o výšce 19,5 cm a průměru 10 cm. Její tělo je totiž válcovité, díky čemuž je schopná zářit de facto ze všech stran (tedy samozřejmě s výjimkou spodní a horní strany. O světlo se starají LED diody podporující RGB, díky čemuž si tak můžete přizpůsobit jak barvu, tak i teplotu světla. Jen pro zajímavost, na výběr je světlo v rozmezí 2700 až 6500K, díky čemuž by si tak na své přijde snad naprosto každý. Samozřejmostí je pak zde i podpora ztlumení jasu, takže není problém přizpůsobit světlo přesně tak, jak je pro danou chvíli zrovna nejlepší.

Co se týče ovládání, to lze provádět jednak manuálně skrze dotykový „panel“ na horní straně zařízení (avšak v takovém případě je potřeba počítat s celou řadou omezení), hlavně ale přes aplikace či hlasové asistenty. Kromě doprovodné aplikace Meross z dílny výrobce světla si tento produkt rozumí třeba i s Apple HomeKitem a tedy aplikací Domácnost, Amazon Alexou, Google Asistentem a problém nemá ani se standardem Samsung SmartThings. Super je navíc to, že je světlo opatřeno vlastním Wi-Fi modulem, který je schopen komunikovat „napřímo“ s vaší domácí Wi-Fi sítí bez nutnosti pořizování jakéhokoliv hubu či mostu. Zkrátka a dobře, ovladatelnost není u tohoto produktu problém.

Kdybych pak měl zhodnotit design, osobně bych jej označil za povedený. Je totiž minimalistický a díky tomu i moderní. Myslím si proto, že si tento produkt může najít bez problému cestu do kdejaké moderní domácnosti, ve které si její majitelé přejí osvětlit některou z jejích částí. Jedním dechem ale musím dodat, že design je samozřejmě věcí vkusu každého z nás a zatímco mě se lampa líbí, vám samozřejmě nemusí.

Fotogalerie Meross svetlo 1 Meross svetlo 2 Meross svetlo 3 Meross svetlo 4 Vstoupit do galerie

Testování

Jelikož podporuje Meross Smart Wi-Fi Ambient Light standard Apple HomeKit, na kterém mám postavenou celou mou chytrou domácnost, testoval jsem produkt právě v kombinaci s Domácností. Super je, že přidání do ní bylo otázkou několika málo vteřin, jelikož v balení světla máte k dispozici QR kód, který právě pro přidání do HomeKitu slouží. Jakmile se vám to podaří, můžete produkt začít okamžitě naplno využívat, což v žádném případě neznamená jen strohé zapínání a vypínání. Hlavní síla tohoto produktu v kombinaci s HomeKitem totiž dle mého tkví v automatizacích. Jelikož se totiž jedná o ambientní osvětlení, které má obecně za úkol pomocí barvy, teploty a intenzity světla dotvářet atmosféru v určitých chvílích či situacích, jsou automatizace jako stvořené. Nastavit si přes ně totiž můžete například zapnutí světla v určité barvě a intenzitě v přesnou denní dobu, nebo třeba tak, aby se zapnulo v návaznosti na vaše jiné HomeKitové příslušenství, například pak nějaký senzor. Vše přitom v tomto směru funguje naprosto bez problému.

Fotogalerie #2 Meross svetlo 5 Meross svetlo 6 Meross svetlo 7 Meross svetlo 8 Meross svetlo 9 Vstoupit do galerie

Slovy chvály nemohu šetřit ani ohledně přesnosti barev světla nastavených skrze aplikaci. V minulosti jsem se totiž už bohužel setkal s celou řadou RGB světel ovladatelných přes smartphone, které trpěly právě tím, že barva nastavená v aplikaci se té, kterou v reálu svítilo světlo, přibližovala jen stěží. Zde si ale troufám říci, že je přesnost srovnatelná s produkty renomovaných výrobců typu Philips Hue a tak podobně, za což rozhodně zaslouží Meross pochvalu. Bohužel však musíte počítat s tím, že si s barvami naplno vyhrajete skutečně jen přes aplikaci. Ruční ovládání barvy světla totiž umožňuje jen přepínat pár základních odstínů. Ani to sice není k zahození, nicméně aplikace je holt aplikace. Dokážu si však bez problému představit, že světýlko dáte například do dětského pokoje, kde jej vaše malá ratolest ovládá dotykem přes horní stranu, přičemž vy se pak o provoz světla staráte na dálku přes telefon, ale i automatizace v HomeKitu, popřípadě v aplikaci Meross.

Resumé

Meross Smart Wi-Fi Ambient Light se mi po pár týdnech testování hodnotí velmi jednoduše. Jedná se totiž o opravdu příjemný produkt, který se dokáže ve vaší domácnosti zabydlet snadno a rychle. Pokud vás tedy podobné zařízení láká, právě jste našli model, který určitě dává smysl. A pokud se vám líbí design tohoto, pak už není naprosto nad čím přemýšlet.

Meross Smart Wi-Fi Ambient Light můžete zakoupit zde