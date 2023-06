Recenze Meross Smart Door and Window Sensor Kit: Neuvěřitelně všestranný doplněk smart home

Chytrá domácnost není v žádném případě jen o světlech či zásuvkách. Ona „chytrost“ je totiž z velké části založena na automatizaci úkonů, na které musíte jinak myslet či je přímo vykonávat vy sami. Aby však dávaly automatizace smysl, je třeba je „ušít“ co nejvíce na míru nejrůznějším situacím, které se ve vašem životě opakují, což však bohužel není vždy úplně jednoduché. Se správným příslušenstvím si s tím ale poradí každý. A jelikož nám jedno takové příslušenství dorazilo do redakce na testy a já si s ním již nějakou chvíli hraji, nastal čas jej zhodnotit pro vás.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak již název napovídá, Meross Smart Door and Window Sensor Kit je sada skládající se ze senzoru schopného rozpoznat otevření a zavření dveří, oken, zásuvek či obecně čehokoliv na podobném principu. Senzor jako takový se skládá ze dvou částí, které se vzájemně detekují, přičemž jakmile je spojení mezi nimi přerušeno oddálením jednoho senzoru od druhého, senzory chápou tento úkon jakožto například právě otevření dveří či něco podobného. Jakmile se zase spojení mezi nimi obnoví, chápou to jako návrat do standardu, tedy uzavření dveří.

Jelikož je senzor rozměrově velmi malý (větší část má 6 x 3 x 1 cm, menší pak 3 x 1 x 1 cm), asi vás nepřekvapí, že nedokáže komunikovat s domácím WiFi routerem „na přímo“, ale využívá k tomu prostředníka ve formě Smart Hubu. Fajn jen, že se jedná o tentýž hub, který Meross využívá k řadě dalších produktů, takže si lze senzor napárovat na již existující zařízení, pokud jej tedy již máte. Jeden hub navíc pojme až 16 zařízení, což není rozhodně špatné číslo.

Super je, že jakmile senzory s hubem propojíte, vidíte je de facto okamžitě ve své HomeKitové domácnosti. To proto, že hub jako takový je v HomeKitu vnímán jako klasický most a tedy cokoliv, co je k němu připojeno, dokáže bezprostředně poté fungovat právě v aplikaci Apple Domácnost. Jediný drobný háček je v tom, že je senzor v takovém případě zařazen do „výchozího pokoje“, ze kterého si jej však můžete samozřejmě snadno přesunout tam, kam potřebujete. Samozřejmostí je pak to, že senzor lze různě spravovat jak přes doprovodnou aplikaci Meross (v té mimochodem naleznete třeba historii sepnutí a rozpojení senzoru i s časy a daty), tak i přes Apple Domácnost (byť v té nevidíte například informace o stavu baterie a tak podobně).

Kromě HomeKitu je Meross Smart Door and Window Sensor Kit kompatibilní díky svému hubu taktéž s Amazon Alexou či se SmartThings. Pokud vás pak zajímá jeho výdrž, ta je díky využití nízkoenergetických komponent až velmi slušných 18 měsíců, avšak samozřejmě v závislosti na intenzitě využívání. Osobně bych tedy počítal spíš se zhruba rokem, budete-li mít hub někde na místě, které denně několikrát otevřete. Co se pak týče napájení, o to se stará klasická knoflíková baterie, kterou seženete za pár korun v jakémkoliv elektru. S provozem senzoru tedy mít problém určitě nebudete.

Hodnocení designu je sice velmi subjektivní záležitostí, ale myslím si, že zde nešlápnu vedle, když řeknu, že je senzor designově opravdu povedený. Meross u něj totiž nevymýšlel žádné šílenosti a vytvořil jej s maximálním důrazem na minimalismus, díky čemuž se nejenže hodí snad do každého interiéru, ale co víc – umístíte-li jej na bílá okna jako třeba já, vlastně si jej skoro ani nevšimnete. Dost tomu dle mého dopomáhá i zaoblené tělo, které dokáže se svým podkladem hezky splynout.

Testování

Přemýšlíte, k čemu by vám vlastně mohl být senzor pro rozpoznání otevřených a zavřených dveří vlastně dobrý? Odpovědi jsou dle mého názoru dvě – konkrétně bezpečnost a automatizace. Pro účely zabezpečení totiž stačí nastavit notifikace na otevření dveří v případě, že nejste zrovna doma, a hned budete mít přehled o tom, zda vám někdo náhodou nevnikl do domu či bytu. To je sice celkem zajímavé, nicméně si myslím, že hlavní síla je právě v automatizacích. K těm ostatně využívám produkt i já.

Protože máme z kuchyně možnost vyjít na terasu a potažmo zahradu skrze posuvné dveře, nainstaloval jsem senzor právě na ně. Na terase máme totiž jednak chytré HomeKitové světlo a jednak jsou celé posuvné dveře kryty venkovními žaluziemi, které jsou ovladatelné taktéž přes HomeKit (kdyby to někoho zajímalo, využívám řešení Somfy TaHoma). Už tedy asi chápete, čeho jsem chtěl instalací dosáhnout a také jsem toho dosáhl. Díky možnosti automatizací na základě sepnutí senzoru si totiž je přes Domácnost možné nastavit určité úkony, které byste jinak museli dělat sami přes aplikaci či vypínač. V mém případě se jedná konkrétně o zapínání světla či vytahování/spouštění žaluzií. Zatímco přes den máme zejména v létě žaluzie na straně posuvného křídla zvednuté skrz přístup na terasu a zahradu, večer samozřejmě automaticky sjíždí se západem slunce dolů a zaklápí se. Když tedy chce vyjít člověk po setmění na terasu, musí jednak žaluzie nechat vyjet a jednak zpravidla rozsvítit světlo, aby si viděl pod nohy. A právě to dokáže Meross Smart Door and Window Sensor Kit zajistit.

Fajn je, že aby senzor vyhodnotil dveře jako otevřené, musí být od sebe jeho jednotlivé části vzdáleny zhruba 3 centimetry. Díky tomu si tak může člověk dveře mírně pootevřít například kvůli větrání a tak podobně. Jakmile pak tuto „vzdálenost“ senzory na dveřích překonají, okamžitě se začnou spouštět přednastavené automatizace, popřípadě vám dojde notifikace na otevření dveří. Jakmile je pak zase zavřete, senzor vám o tom dá samozřejmě okamžitě vědět. Moc se mi líbí třeba i to, že u senzoru není problém s jeho nastavením právě coby dveře, díky čemuž jej začne HomeKit chápat jako složku pro zabezpečení. To jinými slovy znamená, že jakmile jsou dveře (či cokoliv podobného) otevřeny, vidíte „výstrahu“ v sekci Zabezpečení v Domácnosti a třeba i v souhrnu stavu Domácnosti na Lock Screenu iPhonu. Na druhou stranu ale musím říci, že rozpojení při vzdálení obou částí senzorů na zhruba 3 centimetry a více může být pro někoho i nevýhoda právě kvůli tomu, že senzor skrz tuto „toleranci“ nezvládne odhalit třeba právě zapomenuté mírně pootevřené dveře. Bylo by proto možná fajn, kdyby Meross do budoucna zapracoval na tom, aby si uživatel mohl „toleranci“ nastavit dle svých potřeb.

Resumé

Meross Smart Door and Window Sensor Kit je malá, ale velmi užitečná vychytávka, která dokáže při správné integraci do vašeho systému chytré domácnosti solidně usnadnit život a celkově posunout váš smart home na další level. Funkčnost produktu je více než dobrá, design jakbysmet a cena pohybující se kolem 500 Kč potěší taktéž. Pokud si tedy chcete svou chytrou domácnost „vytunit“ zajímavou vychytávkou, která je jako dělaná právě pro automatizace, právě jste jí našli.

Meross Smart Door and Window Sensor Kit lze zakoupit zde