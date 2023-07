Apple Park zvenku: Co uvidíte z Apple Parku, když vás Apple nepozval

Možná si kladete otázku, zda se vyplatí zavítat do Cupertina i v situaci, kdy vás Apple přímo nepozval na WWDC nebo představení nových iPhonů. Co se týká Cupertina samotného, pak musíte být skutečný technologický fanoušek a musí vám stát za to jít se podívat ke garáži Steva Jobse, do muzea počítačů, muzea Intelu nebo návštěvnického centra Apple Visitor Center. Na druhou stranu San Francisco je rozhodně město, které stojí za návštěvu a když už budete stát na Golden Gate Bridge, je to k Apple Parku zhruba 45 minut jízdy autem. V následující galerii se pak můžete podívat na to, co uvidíte takříkajíc z ulice, bez toho, aniž byste měli pozvánku od Applu.

Bohužel příliš mnoho toho není a největší možnost vidět alespoň část budovy Apple Parku máte ze střešní terasy Apple Visitor Centra, tak jak vidíte v naší galerii. Na druhou stranu je pravda, že pokud máte dost suché Kalifornie a chcete na chvíli zažít příjemné klima, pak díky tomu, že i chodník okolo celého Apple Parku je zavlažovaný a jsou na něm vysazené stromy, květiny a různé druhy trávy, máte pocit, jako byste se ocitli ve zcela jiném podnébném pásmu a to i přesto, že na druhé straně ulice je 35 stupňů a naprosté sucho. Ulice okolo Apple Parku jsou veřejné a můžete po nich chodit jakkoli chcete, navíc jsou kvůli klima a stínu ze stromů oblíbenou trasou pro místní běžce. Pojďte se do naší galerie podívat na to, co uvidíte z Apple Parku, když nemáte pozvánku přímo do něj. Samozřejmě to nejzajímavější v okolí Apple Parku je Apple Visitor Center, ovšem na to se podíváme detailně v samostatném článku.