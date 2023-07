Toto je důvod, proč Apple nepředstavil 15“ MacBook Air již dříve

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč Apple nepřišel s větší verzí MacBooku Air již dříve, ale až letos na WWDC? Pak už nemusíte. V jednom z rozhovorů pro INC totiž přední představitelné Applu v čele s Laurou Metz a Thomasem Tanem z oddělení marketingu na tuto otázku poskytli odpověď. A „applovštější“ snad být ani nemohla.

Podle předních představitelů Applu byla výroba 15“ MacBooku Air v plánu již dávno. Háček však byl v tom, že za éry Maců s čipy Intel to zkrátka nebylo možné, jelikož by bylo stvořeno obří „železo“, které už by zkrátka ducha „Air“ absolutně nemělo. Apple proto musel vyčkat na to, než vytvoří vlastní čipová řešení, která mu umožní zmenšit těla MacBooků Air a tím pádem vytvořit následně 15“ MacBook Air v rozměrech, které budou dávat smysl v kombinaci s jeho názvem. Jinými slovy, ačkoliv dorazily první generace redesignovaného MacBooku Air s čipy Intel, nový vzhled byl evidentně plánován primárně pro čipy Apple Silicon a je dost dobře možné, že Intel do těchto strojů dorazil kvůli tomu, že zkrátka Apple své čipy nestíhal dokončit. Je nicméně otázkou, proč musel svět čekat na 15“ MacBook Air až do roku 2023, když první stroje s čipem Apple Silicon dorazily už v roce 2020. Odpověď na tuto otázku však již Apple jako starý lišák neprozradil.

Fotogalerie macbook air 15 WWDC LsA 6 macbook air 15 WWDC LsA 4 macbook air 15 WWDC LsA 13 macbook air 15 WWDC LsA 2 macbook air 15 WWDC LsA 5 macbook air 15 WWDC LsA 3 macbook air 15 WWDC LsA 1 macbook air 15 WWDC LsA 10 macbook air 15 WWDC LsA 22 macbook air 15 WWDC LsA 9 macbook air 15 WWDC LsA 16 macbook air 15 WWDC LsA 11 macbook air 15 WWDC LsA 23 macbook air 15 WWDC LsA 8 macbook air 15 WWDC LsA 7 macbook air 15 WWDC LsA 14 macbook air 15 WWDC LsA 20 macbook air 15 WWDC LsA 12 macbook air 15 WWDC LsA 15 macbook air 15 WWDC LsA 21 macbook air 15 WWDC LsA 18 macbook air 15 WWDC LsA 17 macbook air 15 WWDC LsA 19 Vstoupit do galerie

Na co však v rozhovoru nezapomněl zabrousit, byla velikost trhu s 15“ notebooky. Už na WWDC se totiž nechal slyšet, že se jedná o velmi velkou část trhu, což zopakovali jeho přední představitelé i nyní s tím, že nyní jsou konečně schopni zcela poptávku po větších, ale méně výkonných strojích zasytit. „Moc dobře jsme věděli, že existují uživatelé, kteří chtějí větší obrazovku než nabízí 13“ MacBook Air, ale nepotřebují více výkonu a dalších možností jako tomu je u MacBooku Pro,“ zaznělo v rozhovoru. Nakolik jsou tato slova pravdivá nicméně ukáží ve výsledku až prodejní čísla novinky.