Takto velký je 15“ MacBook Air ve srovnání se 13“ verzí, Airem (2017) a iPhonem 2G

Nedávné představení 15″ MacBooku Air vyvolalo ve fanouškovských řadách Applu solidní poprask. Zatímco však někteří jablíčkáři jsou z příchodu novinky nadšení, jiní se obávají toho, zda se už nebude jednat o přespříliš velký stroj. Přeci jen, MacBooky Air vždy vynikaly svou kompaktností a nynější nárůst úhlopříčky až na 15″ by mohl tento jejich benefit do jisté míry zlikvidovat. První srovnávací fotky kolující po internetu nicméně ukazují, že obavy z likvidace kompaktností jsou naprosto liché. Novinka totiž jednak není o moc větší než 13″ model M2, ale hlavně je jen nepatrně větší než původní intelácké MacBooky Air, pro které byla ikonická jejich svícítí jablka na krytu monitoru. Pokud se vám tedy zdály kompaktní MacBooky Air (2017) a starší s jejich 13″ displeji, pak vězte, že nynější 15″ model na tom nebude takřka o nic hůř. Holt, zúžením rámečků kilem displeje se dá docílit skutečně neuvěřitelných věcí. A nejen ním. Na posledním snímku v galerii pod tímto odstavcem si totiž můžete prohlédnout srovnání tloušťky iPhonu 2G s nynějším MacBookem Air. Jen stěží by si zřejmě někdo v roce 2007, kdy první iPhone vyšel, pomyslel, že za pár let jej bude v tloušťce dohánět osobní počítač. A hle, ta doba je tu.