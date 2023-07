Apple začal pracovat na AirPods Pro 3. Toto mají přinést

Jelikož jsou sluchátka AirPods – a to jak v základní verzi, tak i ve verzi Pro – uživatelsky extrémně oblíbená, není žádným překvapením, že chce Apple jejich obliby využít co nejvíce. Poté, co relativně nedávno představil druhou generaci řady Pro, totiž již podle informací velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana rozjíždí vývoj třetí generace tohoto modelu. A že je na co se těšit.

Podle Gurmanových zdrojů je vývoj AirPods Pro 3 zatím na úplném začátku, takže se v něm může ještě leccos změnit. Podle nynější plánů však Apple u těchto sluchátek počítá jednak s klasickými vylepšeními ve formě zkvalitnění zvuku či prodloužení výdrže baterie, ale taktéž s novinkami, které by měly sluchátka posunout na další level i z hlediska využitelnosti. Řeč je konkrétně o implementaci senzorů pro monitoring zdraví, které by měly být schopné měřit teplotu uživatele spolu s jeho tepovou frekvencí a možná i řadou dalších metrik. Cílem tohoto měření by pak mělo být ještě přesnější zjištění stavu zdraví uživatele, zejména pak díky kombinaci dat naměřených přes AirPods s daty z Apple Watch.

Implementace zdravotních senzorů do AirPods Pro 3 není s ohledem na spoustu patentů, ale také nepřeberné množství úniků informací z dřívějška právě o těchto plánech absolutně žádným překvapením. Ostatně, i samotný Apple se nechal již mnohokrát slyšet, že mu na zdraví jeho uživatelů velmi záleží a že by se na něj rád do budoucna zaměřil ještě více. Příchod senzorů do AirPods Pro se tedy zdá být jako logickým vyústěním jeho dlouhodobé snahy.