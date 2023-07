Na podzim dorazí nové AirPods Pro!

Zdá se, že letošek by mohl být nakonec na Apple sluchátka poměrně bohatý. Již za pár týdnů se totiž očekává představení nové generace náhlavních sluchátek Beats a jak před pár hodinami prozradil velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, blíží se rovněž uvedení nových AirPods Pro. Jedním dechem je však třeba dodat, že o „novosti“ by se zde dalo poměrně dost polemizovat.

Fotogalerie AirPods Pro 2 5 Velký AirPods Pro 2 nahled LsA 2 AirPods Pro 2 nahled LsA 3 AirPods Pro 2 nahled LsA 4 AirPods Pro 2 nahled LsA 5 AirPods Pro 2 nahled LsA 6 AirPods Pro 2 nahled LsA 7 AirPods Pro 2 nahled LsA 8 AirPods Pro 2 nahled LsA 9 AirPods Pro 2 nahled LsA 10 AirPods Pro 2 nahled LsA 11 AirPods Pro 2 nahled LsA 12 AirPods Pro 2 nahled LsA 13 AirPods Pro 2 nahled LsA 14 AirPods Pro 2 nahled LsA 15 AirPods Pro 2 nahled LsA 16 AirPods Pro 2 nahled LsA 17 AirPods Pro 2 nahled LsA 18 AirPods Pro 2 nahled LsA 19 AirPods Pro 2 nahled LsA 20 AirPods Pro 2 nahled LsA 21 AirPods Pro 2 nahled LsA 22 AirPods Pro 2 nahled LsA 23 AirPods Pro 2 nahled LsA 24 AirPods Pro 2 nahled LsA 25 AirPods Pro 2 nahled LsA 26 AirPods Pro 2 nahled LsA 27 AirPods Pro 2 nahled LsA 28 AirPods Pro 2 nahled LsA 29 AirPods Pro 2 nahled LsA 30 AirPods Pro 2 nahled LsA 31 Recenze AirPods Pro 2 Recenze AirPods Pro 2 Vstoupit do galerie

Zdroje Gurmana tvrdí, že na letošní podzim má Apple konkrétně připravenou revidovanou verzi AirPods Pro 2. generace, která se však má od první generace lišit zřejmě jen nabíjecím pouzdrem. To by totiž již nemělo disponovat Lightning konektorem, ale USB-C, aby bylo možné sluchátka nabíjet stejným typem kabelu jako nové iPhony 15 (Pro), jelikož i ty se mají USB-C konečně dočkat. Bohužel, výměna Lightningu za USB-C bude zároveň dle všeho jediným „hmatatelným“ upgradem těchto sluchátek. Pár změn se sice zřejmě odehraje i pod kapotou, avšak měly by být nasazeny primárně kvůli zjednodušení výroby a snížení nákladů, než kvůli zkvalitnění sluchátek. Na plnohodnotnou novou generaci si tedy budeme muset počkat nejméně do příštího roku. Co by vás u ní nejvíce potěšilo?