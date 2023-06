Tvůrci Pokémon GO jsou z Apple Vision Pro nadšeni, přesto ve velkém propouští

Vlně propouštění se nevyhnuly mnozí z největších technologických gigantů a tvůrci hry Pokémon GO nyní dokazují, že ani oni nejsou imunní. Společnost Niantic dnes oznámila, že zavírá své studio v Los Angeles a ruší nové i připravované tituly AR her. Generální ředitel společnosti Niantic John Hanke dnes informoval zaměstnance, že společnost zúží své zaměření na investice do mobilních her a soustředí se na first party hry, které nejsilněji ztělesňují její základní hodnoty.

Hanke z vývoje situace viní prudký růst během pandemie a tvrdí, že společnost musí korigovat svou velikost a přizpůsobit se poCOVIDové realitě, a to konkrétně tím, že uzavře své studio v Los Angeles a zmenší svůj tým herních platforem.Ve výsledku tak Niantic propustí 230 zaměstnanců a pozastaví práci na NBA All-World i vývoj hry Marvel: World of Heroes.

Hanke říká, že hlavní prioritou společnosti Niantic musí být udržet „Pokémon GO zdravou a věčně rostoucí hrou“ navzdory snižování zdrojů. Naštěstí bude podpora her Pikmin Bloom, Peridot a Monster Hunter Now ve společnosti Niantic zachována.

Pozoruhodné je, že generální ředitel společnosti Niantic jmenoval Apple Vision Pro jako jeden z důvodů, proč je zaměření společnosti na hry s rozšířenou realitou dlouhodobě vítěznou strategií. „Vzestup zařízení, jako je Meta Quest Pro a Apple Vision Pro, potvrzuje dlouhodobý význam rozšířené reality“, Hanke se však domnívá, že se jedná jen o mezistupeň na cestě ke skutečným produktům pro venkovní využití rozšířené reality.