Hráči, jástejte! Na iPhony míří hra Monster Hunter

Skvělá zpráva pro hráče. Společnost Niantic, která stojí mimo dalších třeba za fenoménem Pokemon GO, právě oznámila další projekt s názvem Monster Hunter Now, který bude spuštěn už příští týden. Díky spolupráci s Capcomem, který má za sebou takové tituly těžkého kalibru jako je Resident Evil, přinese studio jednu z nejikoničtějších sérií také na mobilní zařízení. Oficiálně by měla být hra spuštěna v září tohoto roku, ale pokud si ji chcete vyzkoušet dříve, lze se připojit ke komunitě beta testerů, přičemž testování započne již 25. dubna.

Bude to lov, jak se patří, ostatně série Monster Hunter se řadí s více než 90 miliony prodaných kusů po celém světě mezi jedny z nejoblíbenějších akčních RPG sérií všech dob. Předpoklad, že chystaná mobilní hra si také získá značnou popularitu je tedy přinejmenším opodstatněný.

Autoři Pokemon GO tvrdí, že Monster Hunter Now nebude určen jen pro veterány série, ale chce oslovit všechny. Niantic dal nahlédnout pod pokličku své práce mimo jiné skrze předmět zvaný Paintball, který lze ve hře použít na příšeru, abyste si ji mohli vzít domů a pak ji lovit sami nebo s někým dalším. Pomocí Paintballu také mohou spoluhráči příšery označit, když kolem nich projdou, aby je případně mohli po návratu domů ulovit. To je rozhodně zajímavý koncept, který odstraňuje nutnost být neustále online a příšery hledat v přírodě.

Monster Hunter Now bude samozřejmě využívat technologii společnosti Niantic založenou na určování polohy a AR, tedy rozšířenou realitu, která překrývá reálný svět fantastickými tvory. Pokud se vám myšlenka stát se lovcem a spojit se s přáteli, abyste zlikvidovali ty nejzuřivější příšery na světě zamlouvá, pak Monster Hunter Now již otevřel předběžné registrace.

Zájemci, kteří se chtějí zúčastnit uzavřené bety plánované na příští týden, se mohou zaregistrovat na stránkách MonsterHunterNow.com. Ve finální podobě se očekává, že bude hra k dispozici zdarma, až letos v září zaútočí na obě mobilní platformy, Android a iOS.