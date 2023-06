Podívejte se na videorecenzi nových sluchátek JBL Wave Beam, Buds a Flex

Představovat jakkoliv sáhodlouze předního výrobce audio příslušenství JBL lze s trochou nadsázky přirovnat k nošení dříví do lesa. Jedná se totiž přeci jen o jednu z nejznámějších společnosti audio světa, jejíž produkty se těší dlouhé roky velké oblibě. Aby tomu tak bylo i nadále, přichází nyní JBL s trojicí nových sluchátek, kterými by rádo (nejen) přes léto zaujalo své fanoušky. Řeč je konkrétně o modelech Wave Beam, Wave Buds a Wave Flex. Jak vypadají, co nabízí a celkově jaká jsou? Přesně na tyto otázky najdete odpověď ve videu níže.

Sluchátka JBL Wave Beam, Flex a Buds můžete zakoupit zde