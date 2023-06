YouTube chystá novou herní službu (nejen) pro iPhony

Zdá se, že se Google svých snů ve formě proniknutí do herního světa nevzdává. Poté, co ukončil svou herní službu Stadia kvůli nezájmu ze strany uživatelů, totiž nyní prosákly na veřejnost informace o tom, že již interně pracuje na další. Ta má vznikat konkrétně pod hlavičkou YouTube, ponese název Playables a dostupná má být na široké škále zařízení v čele s mobilními telefony.

S informacemi o vývoji nové herní služby vyrukoval jako první portál The Wall Street Journal s tím, že v současnosti má již dokonce probíhat její testování zaměstnanci Googlu. Služba má být dostupná jak přes web, tak i přes mobilní aplikaci YouTube, kde má být do jisté míry alternativou k videoobsahu. Poměrně zajímavé je pak to, že se nemá zaměřovat na konzolové či počítačové tituly, jak tomu bylo u Stadia, ale má být založena primárně na na cloudovém hraní jednoduchých her, které uživatelům zkrátí dlouhou chvíli. Jednou z her má být třeba notoricky známý Stack Bounce, tedy jednoduchá arkáda, ve které jde o rozbíjení z kostek postavených staveb míčkem. Právě s ohledem na povahu titulů, které má YouTube plánovat ve službě nabízet, je velkou otázkou, zda se vůbec bude jednat o placenou službu, nebo půjde spíše o bezplatný doplněk, který bude mít za cíl přilákat na YouTube nové uživatele kvůli zobrazování reklam. Jelikož však v tuto chvíli nikdo netuší, kdy by mohla být Playables k dispozici, odpověď na tuto otázku se hned tak nedozvíme.