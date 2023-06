Trefa do černého? Google se v nových reklamách vysmívá iPhonům za jejich zastaralost

Na to, že je Apple terčem posměšků i kritiky ze stran jeho konkurence jsme si za poslední roky již zvykli. Poměrně často jsou pak k těmto účelům využívány různé reklamy, kde se snaží konkurence Apple shodit skrze jeho slabiny. Háček je sice v tom, že leckdy jsou tyto slabiny extrémně zveličovány či uměle vytvářeny, přičemž mistr v tomto odvětví je zejména Samsung, nicméně čas od času přijdou reklamy, které dokáží skutečně udeřit hřebíček na hlavičku. S takovými nyní přišel i Google a nutno uznat, že jsou na zamyšlení.

Před pár hodinami zveřejnil Google na svém youtubovém kanále sérii pěti videí v rámci kampaně #BESTPHONESFOREVER, ve kterých postavil iPhone proti svým Pixelům. iPhony v nich však Google nevykresluje jako vyloženě špatné telefony, ale spíš jako telefony, které mají už svou největší slávu za sebou a nezvládají držet tempo s novinkami dnešní doby v čele právě s Pixely. Chybí jim totiž řada funkcí, které se začínají stávat běžnými jako například reverzní nabíjení, astrofotografický režim, vestavěná VPN či (zatím) univerzální port. A vychytávkami typu iMessage tyto věci zkrátka dohnat nemůže. Ostatně, všechny reklamy si můžete pustit níže.

Tak co, jak se vám reklamní kampaň Googlu líbí a jaký názor na celou věc vlastně máte? Za nás v redakci můžeme říci, že ač máme iPhony velmi rádi, je pravdou, že s některými věcmi Apple rozhodně zaspal a je škoda, že je na iPhonech stále nemáme. Třeba zrovna noční fotorežim oblohy by rozhodně potěšil, stejně jako dřívější nasazení USB-C namísto Lightningu kvůli možnosti využít k nabíjení nabíječky od MacBooků či iPadů. V kombinaci s AirPods či Apple Watch by ale nebylo rozhodně k zahození ani reverzní nabíjení, o kterém se přitom spekuluje již dlouhé roky. Zkrátka a dobře, rozhodně je tu řada věcí, která by iPhony mohla posunout na další level a je škoda, že se na ně stále čeká a je možné, že ani nikdy nedorazí.