App Storem kolovala falešná kryptopeněženka, která okrádala uživatele. Nemáte ji v iPhonu také?

Přestože je App Store obecně považován za nejbezpečnější obchod s aplikacemi, pravda je taková, že zcela dokonalý rozhodně není. I přes striktní bezpečnostní opatření se totiž do něj čas od času podaří „propašovat“ škodlivé aplikace s cílem poškodit ty, kteří si je stáhnou. A přesně to se stalo i nedávno v mnoha zahraničních státech skrze falešnou aplikaci pro správu Bitcoinu. Co je však možná ještě více zarážející, je to, že Apple na toto riziko reagoval poměrně zkostnatěle.

V uplynulých týdnech dorazila do App Store aplikace „Trezor Wallet Suite“, která se tvářila jakožto kryptopeněženka pro správu měn držených uživateli. Háček však byl v tom, že o nic takového nešlo a jediným cílem aplikace bylo vylákat z uživatelů jejich osobní údaje a další věci, které by mohly být do budoucna zneužitelné. Přestože se na aplikace související s kryptoměnami vztahují v App Store velmi přísná pravidla, i tak se tato podvodná aplikace do App Store dostala a co víc, uživatelé ji stahovali ve velkém. Například v USA a Velké Británii se totiž držela mezi nejstahovanějšími aplikacemi až do chvíle, než jí Apple kvůli řadě nahlášení smazal. Tím sice ve výsledku problému zamezil, nicméně je jasné, že do chvíle, než byla aplikace smazána, okradla o osobní data nemalé množství uživatelů, kteří nyní Apple otevřeně kritizují. Jeho pravidla pro App Store totiž nejsou evidentně ani zdaleka tak spolehlivá z hlediska uživatelské bezpečnosti, jak se dlouhodobě prezentují. Bude proto velmi zajímavé sledovat, zda Apple v tomto směru podnikne do budoucna opatření, která bezpečnost aplikací v App Store ještě zvýší.