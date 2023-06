Mark Zuckerberg se obul do Apple Vision Pro. Co mu na něm vadí?

Pondělní představení prvního AR/VR headsetu Applu ve formě Vision Pro způsobilo v technologickém světě poměrně slušný poprask. Nutno však jedním dechem dodat, že jen pozitivní ohlasy headset nesklízí. Například šéf Mety, tedy dřívějšího Facebook, Mark Zuckerberg se v rozhovoru pro The Verge do Vision Pro poměrně tvrdě obul. Jak jej hodnotí a co mu vadí?

Přestože z technologií, které Apple u Vision Pro použil, spadla mnoha lidem čelist, Mark Zuckerberg se nechal slyšet, že se o žádnou magii nejedná a že headset žádná magická řešení rozhodně nepřináší. Respektive, nepřináší nic, nad čím by neuvažovala Meta, jejíž headset stojí dle jeho slov sedmkrát méně než novinka Applu. „Vision Pro skvěle ukazuje rozdíl v hodnotách a vizích Applu a Mety. Naším cílem je lidem přinášet dostupné produkty pro všechny,“ řekl například Zuckerberg.

Velký rozdíl spatřuje Zuckerberg i v celkovém využití headsetu. „Náš headset je v zásadě sociální, tedy s důrazem na sociální interakci mezi uživateli. Headset Applu je naopak poměrně izolující od okolí,“ tvrdí. Poměrně zajímavé je pak to, že Zuckerberg sice připustil, že Apple možná ukázal vizi budoucnosti výpočetní techniky, ale on sám není rozhodně tím, kdo by o něco takového stál. Nicméně, Vision Pro zamíří do prodejů za dlouhé měsíce a do té doby se toho může ještě mnoho změnit – třeba i Zuckerbergovo vnímání tohoto produktu.