Spotify konečně přidá režim Lossless. Nebude to ale jen tak

Spotify konečně dožene Apple Music a nasadí režim Lossless, čili bezztrátovou kvalitu zvuku. Spotify se ale Applu stále zcela nevyrovná. Jablečná služba tento režim nasadila pro předplatitele v květnu roku 2021, a to bez dalších poplatků. U Spotify si ale budete muset připlatit.

Podle Bloombergu chystá Spotify ruku v ruce s Lossless také zcela nové předplatné, které bude HiFi obsahovat. Půjde pochopitelně o předplatné ze všech nabízených nejdražší. Podle zdrojů má předplatné interní název Supremium. Spotify v tomto směru oproti konkurenci poměrně zaspala. Už před dvěma lety bylo uživatelům řečeno, že se na novém režimu pracuje. Stále se ale nic nedělo. Otázkou je, kdy a kam vlastně bezztrátový režim dorazí. Podle zdrojů by novinka měla přijít, a to před příchodem do USA, na zahraniční trhy. Není ale specifikováno, o které má jít. Téměř s jistotou můžeme ale říct, že Česká republika v „první vlně“ nebude. Otazník visí samozřejmě také nad cenou. V USA si společnost za Premium účtuje 9,99 dolarů za měsíc. Apple na konci loňského roku své ceny zvýšil, a to na 10,99 dolarů měsíčně, což bylo odůvodněno zvýšenými licenčními náklady. Podobnou rétorikou hovořil nedávno i vedoucí Spotify, ovšem nic nebylo potvrzeno. Až k nám dorazí Spotify s HiFi, předplatíte si jej?