Mapy.cz se dočkaly dalšího skvělého vylepšení, které zpříjemní jejich používání

Český internetový gigant Seznam.cz si připravil pro jeden ze svých klenotů ve výkladní skříni služeb a aplikací další zajímavé vylepšení, které mu může výrazně pomoci rozšířit jeho oblibu. Řeč je konkrétně o mapových podkladech Mapy.cz, které jsou dostupné i ve formě aplikace na smartphonech, na kterých se těší velké popularitě pro svou skvělou využitelnost. A ta nyní ještě zcela určitě vystřelí.

Co uživatelé Map nejvíc oceňují v nádražní restauraci Letohrad? To teď zjistíte na první pohled. U míst, kde se většina zážitků shoduje, rovnou ukazujeme stručné shrnutí. Podívejte se. — Mapy.cz (@mapy_cz) June 20, 2023

Vývojáři stojící za Mapy.cz si uvědomují, že při vyhledávání nejrůznějších míst přes ně nestojí uživatelé jen o informace o jejich přesné poloze, fotky či otevírací dobu, ale i o to, zda má vůbec smysl se v daném místě zastavit. Nově proto integrovaly do své aplikace uživatelské recenze, které vám při používání pomohou v rozhodování ohledně toho, zda má dané místo smysl navštívit či nikoliv. Fajn je navíc to, že se recenze ukáží jen na místech, která jsou hodnocena většinou uživatelů stejně či minimálně podobně, díky čemuž tedy uvidíte na „první dobrou“ názor většiny. Zkrátka a dobře, další příjemná vychytávka, která se pozitivním způsobem podepíše na používání aplikace.