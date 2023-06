Tuto skrytou funkci v Mapy.cz by měl znát každý! Je naprosto geniální

Mapy.cz toho nabízí mnohem víc, než si zřejmě naprostá většina z vás myslí. Kromě navigace, hledání nejrůznějších míst ve světě nebo třeba zjišťování otevíracích dob podniků a procházení jejich recenzí totiž skrývají třeba i atlas, ze kterého si můžete naprosto dokonale nastudovat nejrůznější informace o planetě Zemi, respektive o státech, řekách, horách, městech, místech a vůbec takřka všem, co v pořádném atlasu naleznete. Ostatně, podívejte se sami v galerii níže.

Atlas naleznete konkrétně na webové adrese atlas.mapy.cz s tím, že nabízí doslova nepřeberné množství nejrůznějších údajů, které si lze skrze pár kliknutí či tapnutí na displeji zobrazit přímo v mapách světa. Doslova za pár vteřin si tak můžete udělat jasno v tom, kde všude leží státy Evropské unie, ale třeba také v tom, kde je nejvíce zvířat ve světě, jak je na tom planeta z hlediska gramotnosti nebo třeba dlouhověkosti. S trochou nadsázky by se možná až chtělo říci, že tento interaktivní atlas strká veškeré své knižní předlohy hravě do kapsy, byť mu samozřejmě chybí fyzický rozměr, na který mnozí z nás vzpomínají z doby školních let dodnes. Pokud tedy máte chuť se o Zemi dozvědět zajímavé informace či vás zkrátka jen zajímá, jak vypadá atlas v moderním pojetí, o kterém jsme si mohli třeba ještě před deseti lety nechat jen zdát, rozhodně na atlas.mapy.cz mrkněte.

Atlas v Mapy.cz naleznete zde