E-shopy v Česku rostou nejrychleji v Evropě. Jak je propojit s účetnictvím a dalšími programy? 

Komerční sdělení: Online nakupování v zemích Evropské unie za posledních deset letech vzrostlo o čtvrtinu. A jak jsme na tom my? Podle dat Eurostatu spolu s Estonskem, Maďarskem a Rumunskem evidujeme nárůst o více než 40 procent. V České republice je přes 50 tisíc e-shopů, u kterých se očekává, že dokonce roku dosáhnou obratu přes 222 miliard korun. Jak v takové konkurenci vyniknout? Napojte e-shop na systém, který zvládá účetnictví, sklady i cenotvorbu. Běží v cloudu, má skvělé API a jmenuje se ABRA Flexi.

Jak začít? Jednotlivé kroky spojte do jednoho

Když se e-shop pomocí API propojí s ABRA Flexi, začnou se dít zázraky. To, co se dříve muselo dělat ručně, se začne dít „samo“. Ukažme si to na příkladu. Na sklad právě dorazilo nové zboží, které se automaticky objeví v e-shopu. Zákazník si ho objedná a program z objednávky rovnou vytvoří výdejku a fakturu, kterou následně spáruje s platbou. Po zaplacení zboží kartou hned uvidíte, že je faktura už uhrazená. V závislosti na stupni propojení ušetříte řadu opakovaných kroků a tím zkrátíte čas na zpracování objednávek. V obou systémech udržujete aktuální data a nemusíte si tak lámat hlavu s tím, zda navzájem sedí. Výsledek? Klidnější mysl a spokojenější zákazníci. „ABRA Flexi je srdcem businessu naší firmy. Máme zde kompletní skladovou, produktovou, mzdovou i účetní agendu,“ říká Katka Horáková, spolumajitelka e-shopu s designovým nábytkem DesignVille.cz. O výběru Flexi podle ní rozhodlo hlavně skvělé API. „Datová výměna mezi e-shopem a ABRA Flexi probíhá prakticky v reálném čase. Zákazník e-shopu tak okamžitě vidí aktuální data například u skladové dostupnosti, nebo cen,“ doplňuje.

Vzhledem k tomu, že ABRA Flexi je díky provozu v cloudu a fungování na Macu bezkonkurenčním systémem na trhu, řada firem s ním navázala spolupráci skrz doplňky. Flexi jich má dnes více než 160. Dokážou zajistit rychlé a bezchybné vyřízení objednávky, fakturaci, provoz skladů i zaúčtování. Díky napojení na expediční systémy jako Balíkobot nebo TouchStore se logistika stává hračkou. Praktickou funkcí je napojení na banky – výpisy se objeví přímo v účetnictví a automaticky se spárují s platbou. Účetní pak řeší pouze drobné nesrovnalosti. V oblasti marketingu je možné napojení na e-mailingové služby typu Ecomail, Smartmailing nebo MailChimp. Integrace probíhá skrz API, které se neustále vylepšuje. „Od začátku vidíme, že tým ABRA Flexi pochopil potřebu vyvíjet nové technologie a posouvat své vlastní řešení pořád dál. A jako jeden z mála subjektů v daném odvětví to i reálně dělá,“ říká Adam Šoukal, co-founder a CEO fintechu Roger, který skrz doplněk ve Flexi pomáhá podnikatelům zkrátit dlouhou dobu faktur.

ABRA Flexi nabízí hotové řešení i flexibilitu

Vývojáři ABRA Flexi dostali do softwaru tu nejlepší zkušenost, která firmám vyhovuje. Stačí pár kliků a v programu se dá hned začít pracovat. Uživatelé si systém můžou zároveň přizpůsobit tak, aby jim maximálně vyhovoval. K dispozici je nastavení tiskových sestav, e-mailových šablon i specializovaných uživatelských tlačítek a analýz, které usnadní využívat integrované systémy či aplikace. To mimo jiné usnadňuje i expanzi do světa, na kterou se aktuálně soustředí majitelé DesignVille, kteří loni spustili evropskou verzi svého e-shopu určeného pro zákazníky v celé EU. „Oceňujeme, že můžeme zahraničním zákazníkům posílat faktury v angličtině, které jsme si pro tyto účely mohli speciálně upravit,“ říká Katka Horáková. Její zaměstnanci patří k uživatelům, kteří využívají webovou verzi ABRA Flexi dostupnou na počítačích, mobilech a tabletech. „Praktická je hlavně pro přehledy a statistiky,“ uzavírá.

Více informací o ABRA Flexi se dozvíte na webu ABRA Software