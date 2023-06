Seznamte se s ABRA Flexi, jediným českým informačním systémem a účetnictvím pro Mac

Tisková zpráva: Žijeme v moderní době, která s sebou přináší řadu nových možností pro zjednodušení a zefektivnění byznysu. Háček je však v tom, že ne všechny tyto možnosti jsou multiplatformní, jednoduše uživatelsky pochopitelné a navrch široce propojitelné s řadou dalších oblastí ve firmách. Česká společnost ABRA Software v tomto směru nabízí pomocnou ruku ve formě softwaru ABRA Flexi, který dokáže vytrhnout trn z paty nejednomu podnikateli či firmě. Pro byznys dnešní doby je totiž jako dělaný.

ABRA Flexi je chytrý informační systém s účetnictvím v jednom. Posouvá firmu na zcela novou úroveň produktivity. Díky API totiž lze software napojit na jakoukoliv další moderní aplikaci, kterou daná firma využívá, a de facto ji tak do systému integrovat. A pro koho že je celý systém primárně určený? Jsou to zejména obchodníci, kteří musí pro svůj e-shop řešit širokou škálu věcí od cenotvorby přes přijímání plateb až po skladovou dostupnost zásob. Tohle všechno a mnohem víc přitom dokáže ABRA Flexi zajistit. Celý obchodní proces se rázem stane přehlednějším a díky tomu i spolehlivějším.

V dnešní moderní době spoléhají obchodníci u počítačů na různé platformy. Protože každá z nich nabízí odlišné vlastnosti, ABRA svůj software vytvořila multiplatformní. Díky tomu jej snadno rozjedete jak na klasických PC s Windows, tak i na Macích s macOS a dokonce i na Linuxu. Jednotlivé platformy lze navíc kombinovat, jak jen uživatel potřebuje – plná funkčnost Flexi mu samozřejmě zůstane zachována. A co víc, díky responzivnímu webovému rozhraní lze vše jednoduše kontrolovat kromě počítačů třeba i přes iPhone či iPad.

S trochou nadsázky se dá říci, že příliš času kontrolou e-shopu díky ABRA Flexi vlastně ani nestrávíte, jelikož díky hromadě možností nejrůznějších automatizací bude vše šlapat jako na drátkách. Pokud například software napojíte na banky, do účetnictví se budou automaticky nahrávat bankovní výpisy s přijatými platbami. Napojení na e-shop zase zajistí přehled nad skladovým hospodářstvím a eliminuje možné riziko vyprodání určitého produktu, aniž by si to majitel e-shopu musel ručně kontrolovat.

Větší e-shopy pak potěší zcela určitě i možnost napojení na docházkový systém zaměstnanců, díky kterému se zjednoduší výpočet mezd. Zkrátka a dobře, majitel e-shopu bude mít po integraci ABRA Flexi do svého podnikání o všem ještě lepší přehled, který mu umožní soustředit se na rozvoj jeho byznysu v dalších oblastech.

Více informací o ABRA Flexi se dozvíte na webu ABRA Software