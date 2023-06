Nový Mac Pro je částečně z Thajska

Přestože jsou Apple produkty obecně vnímány jakožto americké, pravdou je, že se valná většina z nich vyrábí v Asii. Jedinou světlou výjimkou v tomto trendu byl až doposud Mac Pro, u kterého se Apple chlubil tím, že jej vyrábí primárně v USA a jedná se tedy takřka o ryze americký produkt. Jak se však nyní zdá u jeho nové generace, ani to už není úplně pravda.

Fotogalerie mac studio a mac pro lsa wwdc 9 mac studio a mac pro lsa wwdc 8 mac studio a mac pro lsa wwdc 10 mac studio a mac pro lsa wwdc 7 mac studio a mac pro lsa wwdc 5 mac studio a mac pro lsa wwdc 13 mac studio a mac pro lsa wwdc 4 mac studio a mac pro lsa wwdc 11 mac studio a mac pro lsa wwdc 3 mac studio a mac pro lsa wwdc 2 Vstoupit do galerie

Apple si v předešlých dnech u certifikačního úřadu FCC novou generaci Macu Pro registroval, přičemž právě díky tomu o něm prozradil poměrně zajímavé detail. Na stroji totiž už nebude stát klasické „Designe by Apple in California. Assembled in the USA“, ale Designed by Apple in California. Product of Thailand. Final assembly in the USA. Zdá se tedy, že Spojené státy bude Apple využívat při výrobě nové generace Macu Pro mnohem méně než tomu bylo dříve, nebo to tak alespoň vypadá z dokumentů, které byly poskytnuty FCC. Jelikož se však k celé záležitosti Apple zatím nevyjádřil, na jakékoliv větší závěry je zatím příliš brzy.