Tuto důležitou vlastnost headsetu Vision Pro stále Apple tají před veřejností

Přestože se v posledních dnech v technologickém světě o novém AR/VR headsetu Apple Vision Pro hovoří ve velkém, faktem je, že ne vše o něm již víme. Poměrně zajímavé je nicméně to, že se nebavíme jen o detailech, které nám stále unikají, ale taktéž o důležitých věcech, které mohou být pro leckoho jedním z hlavních rozhodovacích faktorů v tom, zda headset koupí či nikoliv. Mezi těmito věcmi je třeba i hmotnost, kterou Apple doposud neprozradil.

Ano, čtete správně. Přestože je hmotnost jednou z věcí, kterou Apple standardně netají a u svých nových produktů jí uvádí, u Vision Pro jí zatím překvapivě neodhalil. Jedná se přitom o produkt, u kterého je nízká hmotnost klíčová k tomu, aby se s ním uživateli zacházelo dlouhodobě příjemně, jelikož jakákoliv vyšší zátěž na hlavu by mohla být problém. Proč Apple o této věci stále mlčí si můžeme v tuto chvíli jen domýšlet, avšak jednou z nejpropíranějších teorií na sociálních sítích je to, že on sám s hmotností není vůbec spokojený. Ani napájení headsetu skrze přídavné baterie totiž neubralo dle všeho tolik hmotnosti, která by brýlím zajistila příjemné používání na delší dobu. Na to ostatně poukazují i první šťastlivci, kteří si mohli headset minulý týden v Apple Parku vyzkoušet. Jeho hmotnost totiž valná většina z nich vnímá za největší problém headsetu, který je dle jejich slov sice perfektně vyvážen, avšak na hlavě zkrátka cítit je a jen stěží si proto lze představit, že s ním bude člověk fungovat několik hodin v kuse, potažmo celý den.

Že může být vyšší hmotnost headsetu zároveň jeho největším problémem přiznal do jisté míry nepřímo i Apple, který k němu bude poskytovat i speciální popruh, který jej „udrží“ na hlavě bez jakéhokoliv sjíždění. Do jisté míry totiž bude kopírovat náhlavní most z klasických sluchátek, čímž zajistí v kombinaci s druhým popruhem obepínajícím hlavu dostatečnou fixaci. Tento dodatečný popruh však Apple na Keynote prakticky neprezentoval, ba co víc – ukázal jej jen na pár vteřin v jednom ze záběrů na videu.