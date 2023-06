Převod her z Windows na Macy bude díky novince Applu snažší

Společnost Apple na své letošní konferenci WWDC představila celou řadu novinek. Byla mezi nimi i nová sada nástrojů, která má za úkol usnadnit herním vývojářům přenos jejich her pro Windows na Mac.

Společnost Apple tento týden na konferenci WWDC oznámila novou sadu nástrojů, která vývojářům her usnadňuje přenos her pro Windows na Mac. Sada nástrojů poskytuje emulační prostředí, které vývojářům umožňuje spustit na Macu existující, nemodifikovanou hru určenou původně pro Windows, a rychle vyhodnotit, jak dobře by hra mohla běžet v systému macOS. To vše ještě předtím, než napíšou jakýkoli kód. Beta verze sady nástrojů je vývojářům k dispozici ke stažení na webu Apple Developer. Apple v této souvislosti uvádí, že sada nástrojů dokáže výrazně zkrátit celkovou dobu vývoje potřebnou k přenosu her na Mac, a to z několika měsíců na pouhých několik dní.

Vývojáři, kteří se zajímají o portování her pro Windows na Mac, mohou sledovat sérii videí společnosti Apple s názvem „Bring your game to Mac“, kde naleznou další podrobnosti. Apple má na svých webových stránkách také stránku s přehledem různých herních technologií a nástrojů, které jsou vývojářům k dispozici. Společnost Apple se již v minulosti nechala slyšet, že chce své Macy ještě více zpřístupnit jak hráčům, tak i vývojářům. Operační systém macOS Sonoma například nabídne speciální herní režim, který dočasně upřednostní výkon CPU a GPU pro hraní. V rámci aktivace herního režimu dochází také ke snížení latence AirPodů i některých herních ovladačů třetích stran.