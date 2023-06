3 drobné novinky z WWDC, o kterých se příliš nemluvilo, ale přesto si zaslouží pozornost

YouTuber a filmař Matti Haapoji krátce po WWDC naznačil, že v době uvedení headsetu Vision Pro na trh by měl být k dispozici také program Final Cut Pro, ve kterém bude možné na headsetu pracovat. Haapoji to uvedl v jednom ze svých tweetů, zmínil se ale jen o Final Cut Pro v AR a nespecifikoval, zda se bude jednat o verzi přímo pro headset Vision Pro, nebo zda headset v tomto případě poslouží jako zobrazovací a ovládací zařízení pro macOS verzi zmíněného softwaru. Existuje také teorie, podle které by headset Vision Pro mohl využívat verzi Final Cut Pro pro iPadOS, která spatřila světlo světa relativně nedávno.

I just tried Apple Vision Pro and it’s gonna completely change filmmaking, storytelling and content creation.

I’ve never experienced that sort of presence, feeling like I’m there in the scene.

— Matti Haapoja (@MattiHaapoja) June 6, 2023