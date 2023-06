Apple představil parádní softwarové novinky pro AirPods, HomePody či CarPlay

Fanoušci sluchátek AirPods budou mít od podzimu důvod k radosti. Apple pro ně totiž představil funkci Adaptive Audio, která je de facto čtvrtým režimem pro AirPods Pro, který je jakousi kombinací režimu propustnosti a ANC s cílem učinit poslech a celkově používání co možná nejintuitivnější. Co si pod tím představit? Třeba to, že když vám bude hrát hudba a vy začnete mluvit, hudba se automaticky ztlumí, abyste se slyšeli. Naopak když se dostanete do hlasitého prostředí, které by vás mohlo rušit, zapne se ANC a zvuky zvenčí „odflitruje“. Novinka bude k dispozici na AirPods Pro a Max.

Apple zapracoval taktéž na AirPlay v kombinaci s HomePody. To by se mělo stát využitelnější například díky tomu, že jakmile začnete na telefonu přehrávat hudbu, ten vám automaticky nabídne jeho „přepnutí“ na HomePod. AirPlay se navíc rozšíří do hotelů, ve kterých bude pro uživatele jednoduše aktivovatelný skrze QR kód naskenovatelný přes telefon z televizní obrazovky. A co se týče výše zmíněného CarPlay, to bude nove díky vylepšenému SharePlay podporovat více iPhonů při přehrávání hudby, což jinými slovy znamená, že pouštět hudbu v autě bude umožněno komukoliv, komu to povolíte.