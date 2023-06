5 užitečných tipů pro iPhone, které ocení každý

iPhony si umí skvěle poradit také s převody měn, a to nejen prostřednictvím Siri nebo Spotlighu, ale také ve Fotoaparátu. Namiřte fotoaparát iPhonu na cenovku, na které je uvedena cena i s měnou. V pravém dolním rohu klepněte na ikonku pro rozpoznání textu a zobrazí se vám cena v korunách.

Kopírování a okamžité mazání screenshotů

Pořídili jste na iPhonu snímek obrazovky, který pouze potřebujete ze schránky vložit do jiné aplikace a poté rovnou smazat? Pořiďte screenshot tak, jak jste zvyklí, a v levém dolním rohu klepněte na jeho náhled. Upravte snímek obrazovky, klepněte na Hotovo v levém horním rohu a v menu, které se vám zobrazí, zvolte Zkopírovat a smazat. Screenshot se automaticky přesune do alba smazaných snímků, ale zároveň také zůstane ve schránce, odkud ho následně můžete vložit třeba do Poznámek.